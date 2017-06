Coti: “Mi hija pequeña no sabía que yo había escrito la canción 'Color de esperanza'

Etiquetas

Un Coti íntimo, cercano y con muchas cosas que contar y que cantar. El cantante argentino está de vuelta en España con su gira 'Cercanías y Confidencias', una serie de conciertos donde se podrá ver a un Coti más cercano. “Además de cantar, cuento cosas y hablo bastante. No son conciertos al uso”, destaca el artista.

El cantautor y compositor cumple 20 años de carrera. Un momento para hacer una retrospectiva de lo que ha sido y lo que es su carrera. En esta gira se podrán escuchar sus canciones más exitosas y las más desconocidas. Además, cantará canciones que él ha escrito para otros artistas pero que muy poca gente sabe, como la conocida 'Color de esperanza', “ni mi hija pequeña sabía que esta canción era mía”, dice entre risas el cantante.

'Color de esperanza' es una canción muy especial para el argentino, el cantante donó los derechos de esta canción a la Asociación Española Contra el Cáncer. Un single que se ha convertido en un himno y que incluso Esperanza Aguirre quiso comprar

¿Por qué has decidido volver con conciertos acústicos y en solitario?

Siempre intento buscando nuevas aventuras y esta fue una idea que se me cruzó el año pasado. La gira se llama 'Cercanías y Confidencias' y no son conciertos al uso, en cada uno de ellos recreo los momentos en los que escribí cada una de las canciones y cuento los contextos, las anécdotas y la historia de las letras. Además de cantar cuento cosas y hablo bastante, es una charla concierto.

¿Hay alguna cosa que no puedas contar?

Yo creo que todo se puede contar siempre que se encuentre el momento y el lugar para hacerlo y la gente adecuada. Todo se puede contar. Las canciones sirven para sacar afuera las cosas de la vida, las vivencias que tenemos todos. Yo cuento mi vida a trasvés de las canciones donde cuento mis experiencias y esta gira viene a cumplir esto.

La gira surgió por esto, porque la gente me preguntaba cosas de las canciones y por eso se me ocurrió armar esta gira que en principio iba a ser de 4 o 5 conciertos pero ya van 30.

¿Cuál es la canción más difícil de cantar y de contar?

Por diferentes razones es la 'Canción de adiós' que fue parte del disco 'Gatos y palomas'. Esta es una canción sin estribillo y es muy diferente a lo que yo cantaba en aquella época. Es una canción que disfruté mucho y que tiene una letra que para mi significa mucho. Suelo cantar esta canción al final de los conciertos.

Cumples 20 años de carrera, qué ha sido lo mejor y lo peor

Todo el mundo cuando nos subimos a un escenario hacemos una retrospectiva de nuestra carrera porque solemos cantar las canciones se siempre y las últimas que hemos compuestos. La gente viene a los conciertos a escuchar los clásicos que fueron importantes en su vida. A mi pe pasa con los músicos de los que soy fan, cuando voy a sus conciertos me gusta escuchar las canciones que fueron parte de mi vida.

En esta gira muestro diferentes etapas de mi vida, están los clásicos, canciones desconocidas, canciones del lado b y las que he escrito para otros artistas. La idea es armar un espectáculo para que la gente se vaya contenta.

A qué canción tienes más cariño

A la canción que más cariño tengo es a 'Antes que ver el sol'. Esta fue la primera canción con la que empecé en España, fue el comienzo de una etapa para mi en este país. También es una canción que forma parte de la vida de mucha gente, muchos de los fans me cuentan que se conocieron en un concierto mio y ahora vienen con sus hijos. También hay niños que se han aprendido mis canciones en el colegio.

Hay alguna canción que ya no quieras cantar

Para estos conciertos solo he elegido las canciones con las que tenía algo que contar y ofrecer ya fueran conocidas o desconocidas. Las que he elegido para cantar son porque tengo ganas de hacerlo y no me ocurre eso. Las canciones que me cansan, simplemente dejo de cantarlas.

¿En qué te inspiras para escribir las letras?

Me inspiro en todo. El amor es una expresión corriente humana y las canciones suelen expresar diferentes formas de amor que no distingue entre idiomas, clases sociales, edad....

Mis canciones son reales aunque no siempre cuentan algo histórico, osea cosas que hayan ocurrido sí o sí. Pueden haber ocurrido en mi corazón, es un sentimiento y no tiene porque ser algo biográfico de mi vida aunque si puede formar parte de ella de una forma espiritual. Las canciones no tiene que contar necesariamente una historia, a veces son un sentimiento o una sensación.

En estos 20 años, ¿has cambiado mucho?

Sí, he cambiado y he cambiado para bien. La experiencia de miles de escenarios, de cientos de canciones y de miles de kilómetros por diferentes países siempre es para mejor. Estas cosas te cambian y te mejoran.

Ahora me siento mejor músico, mejor compositor y mejor persona que hace 20 años. Lo que antes era un proyecto ahora es una realidad.

¿Qué has dejado de hacer por el camino?

Me gustaría tener más tiempo para estar con mi familia y estar en casa tranquilo. Mi profesión me obliga a estar mucho tiempo fuera de casa. Es muy duro muchas veces, cuando te encuentras arriba del escenario y luego estás solo en la habitación del hotel. También hay que aprender a manejar estas situaciones, esta es la parte difícil de la cerrera.

¿Cómo crees que está el sector en la actualidad?

La música vive ahora un momento complicado, primero fue la piratería y ahora vivimos en una nueva manera de escuchar música como puede ser el streaming o las redes sociales. Lo que si está claro es que la gente no puede vivir sin música, necesitan la música para compartir la vida y quieren que su vida tenga musicalidad.

¿Cómo crees que está la música en España?

Lo que está pasando en España también está pasando en todo el mundo de habla hispana. Para mi, la música en estos sitios está yendo hacia un lugar muy frívolo musicalmente y líricamente hablando, además las letras son muy superficiales.

Me da algo de cosa habiendo tantas expresiones tan lindas, me da pena que lo que se conozca de la música latina sea solo lo comercial. Hay muchísimos compositores increíbles en España y en América Latina y me da pena que la música latina esté pasando por este momento.

¿Qué te pareció el ganador de Eurovisión?

No sigo el concurso, para mi la música no es para competir. No estoy de acuerdo con la competencia artística, no creo en los concurso de música. Para mi la música es para compartir no para competir. Para competir ya están los deportes y otras disciplinas. No estoy de acuerdo de que se contamine la música con esta atmósfera competitiva ya que considero que está haciendo mucho daño a nuestro arte.

Cuéntanos alguna anécdota

Hay una cosa que muy poca gente sabe y es que yo escribí la canción 'Color de esperanza'. Lo más sorprendente es que ni mi hija pequeña lo sabía. Un día fui al colegio al buscarla y me contó que le habían enseñado esta canción pero no sabía que era mía.