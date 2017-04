David Bisbal: "Siempre me he sentido muy sensible con la infancia"

Etiquetas

David Bisbal se ha embarcado en una de las aventuras más comprometidas y apasionantes de su vida. El cantante se ha convertido en el Embajador de UNICEF Comité Español.

Con esta decisión, el almeriense recalca una vez más su faceta más solidaria donde el bienestar de los niños es su principal preocupación. Ya al conocer su nombramiento, Bisbal confesó: "Mi deseo y esperanza es poder conseguir, entre todos, una vida más digna para los niños y niñas en todo el mundo".

Esta no es la primera vez que el artista colabora con UNICEF pues en 2016 donó a la organización los derechos de autor de la canción Duele demasiado, dedicada a los niños que viven en emergencias. Desde que comenzó su colaboración con UNICEF, Bisbal ha participado en varias iniciativas y ha visitado a los niños de Nepal afectados por el doble terremoto de 2015, y a niños que participan en programas de formación musical en Venezuela.

Comprometido con su nueva labor, David Bisbal no ha dudado en explicar ante los medios la responsabilidad que siente ahora que es Embajador de UNICEF Comité Español: "Gracias a todos por compartir conmigo este día tan especial, sabéis que hace mucho que vengo colaborando con UNICEF, desde 2004. Conforme ha ido pasando el tiempo me he ido sintiendo más parte de esta familia, sintiendo que es algo serio y de máxima responsabilidad. Quiero dar a conocer lo que viven algunos niños de las distintas partes del mundo".

En cuanto a lo que ha aprendido desde que está al lado de los más desfavorecidos, Bisbal lo tiene claro: "Siempre he visto a los niños con una sonrisa, nunca dejan de sonreír ni de tener esperanza. Los niños son especiales, nunca dejo de decirlo y más ahora, siempre se ve esa sonrisa de esperanza y eso me llena de felicidad". Una sensibilidad especial con los niños que viene de lejos: "Siempre me he sentido muy sensible con la infancia, siempre he colaborado. Siempre he tratado de ayudar y aportar mi granito de arena".

Y sobre su hija, Bisbal no duda en responder que es muy sensible y consciente de la realidad que viven millones de niño: "Mi hija es consciente, ella sabe perfectamente que existen niños con menos recursos, tiene mucha conciencia con la comida. Veo que tanto en la casa como en la escuela recibe esa educación".