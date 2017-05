Descubre un poquito más de nuestro represaentante en Eurovisión, Manel Navarro

Etiquetas

Esta noche celebramos la gran fiesta de la música con una nueva edición de Eurovisión. Desde las 21.00h en TVE podremos disfrutar de un festival más de la canción donde España tiene puesta todas sus esperanzas en Manel Navarro.

El joven de 21 años llega a Kiev con la intención de arrasar gracias a su tema Do It For Your Lover. Una canción con un acento muy surfero donde las olas y el 'buen rollo' intentará inundar el escenario de esta 62 edición de Eurovisión.

Mientras contamos las horas para el arranque del certamen, en CHANCE hemos recopilado estas cinco claves de Manel Navarro para desearle toda la suerte del mundo y conseguir una victoria para España.

1. ¿QUÉ HARÁ SI GANA EUROVISIÓN?

Manel Navarro va con actitud ganadora. El representante español sabe que no lo tiene fácil pero promete dejarse la piel en el escenario para convencer a todos que su Do It For Your Lover merece ganar.

El cantante lo tiene tan claro que ha prometido raparse el peso si gala. Una promesa que también cumplirá si queda dentro del top 10 de Eurovisión.

2. ¿QUÉ HACÍA ANTES DE DEDICARSE A LA MÚSICA?

La música es la gran pasión de Manel Navarro pero antes de dedicarse de lleno a ello, el catalán comenzó a estudiar en la universidad.

"Estaba estudiando turismo en la UAB (Barcelona). Y he tenido que apartarlo. Tengo 1º y 2º aprobados y el primer semestre de 3º. Si el año que viene puedo, volveré a retomar los estudios", nos confesaba hace unas semanas a CHANCE.

3. NIEVES ÁLVAREZ, EL APOYO ESPAÑOL DESDE MADRID

Aunque serán miles los que apoyen a Manel Navarro desde España, Nieves Álvarez se convertirá en la portavoz al ser ella la que retransmita los puntos del jurado español.

Este jurado está compuesto por David Civera, Paula Rojo, Natalia, Rubén Villanueva y Antonio Huesco.

4. SUS FAVORITOS EN EUROVISIÓN

Manel Navarro también ha tenido sus temas favoritos de Eurovisión. Él mismo nos lo confesó así en su encuentro con CHANCE: "Me gusta la canción de Barei del año pasado, porque es en inglés y es el tipo de música que yo escucho normalmente y también como siempre digo, la de Sergio Dalma, mi paisano de Sabadell, siempre lo tengo como referente. Sergio Dalma me gusta".

5. ED SHEERAN LE ELIGE A ÉL

Y para uno de los artistas internacionales más importantes del momento, Manel Navarro es la apuesta segura de Eurovisión. Así lo afirmó durante una entrevista en Los40 con Xavi Martínez y Uri Sábat:

"Realmente tiene una gran voz, es muy talentoso [...] Diría que a las chicas les va a flipar. Es muy guapo".

Para terminar, aquí te dejamos el videoclip del tema con el que Manel Navarro promete hacernos soñar esta noche en Eurovisión. ¡Mucha suerte Manel!