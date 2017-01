Ed Sheeran, en el Carpool Karaoke

Etiquetas

El cantante británico Ed Sheeran confirmó durante una entrevista en Capital FM que participará pronto en Carpool Karaoke. El compositor inglés de 25 años, noticia un día sí y otro también gracias a la promoción de sus dos últimos singles, Shape Of You y Casttle Of The Hill, comentó que en algún momento de este recién estrenado año formará parte del segmento del programa Late Late Show que presenta James Corden.