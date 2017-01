Ed Sheeran logra perder peso durante su año sabático

Etiquetas

Ed Sheeran, que acaba de hacer historia con más de 13 millones de descargas con sus dos últimos singles en menos de 24 horas, acaba de lograr un reto personal: perder peso. El compositor y cantante confesaba a un medio británico haber bajado la báscula más de 20 kilos gracias a la ayuda de su novia, la jugadora de hockey Cherry Seaborn. El británico admitió haber aumentado su talla de manera desorbitada durante la última gira a base de una dieta compuesta principalmente por pizza y cerveza.

"De repente no encajaba en nada. Toda mi ropa había encogido", dijo la estrella musical. "Hice ejercicio durante 10 minutos todos los días, con intervalos de 30 segundos de carrera y 10 de jogging", subrayó como parte del plan de entrenamiento y del cambio de hábitos sugerido por su pareja.

Ed, sobre el que es evidente el cambio físico, atraviesa un momento profesional brillante al haber superado a One Direction con sus nuevas canciones, 'Shape of You' y 'Castle on the Hill', que han sido reproducidas 6,8 millones y 6,1 millones de veces, respectivamente, rompiendo Spotify el primer día del año en Reino Unido y el registro de streaming mundial.

Gracias a estos dos éxitos, el compositor de 'Thinking Out Loud' ha noqueado a One Direction, que logró 4,7 millones de transmisiones con 'Drag Me Down' en agosto de 2015. Precisamente dos éxitos de la boy band británica, 'Little Things' y 'Moments', están firmadas por el artista de 25 años. Sheeran admitió que originalmente escribió 'Shape of You' para Rihanna, pero decidió guardar la canción para él mismo porque no creía que la barbadense quisiera cantar esas letras.

Además, reveló que 'Castle on the Hill' es un homaneja al Suffolk, el pueblo al este de la isla donde nació y pasó toda su infancia. "He filmado el vídeo en Suffolk y el elenco es gente de mi escuela de Secundaria", señaló el inglés.