Enorme química entre Seal y Delta Goodrem durante las grabaciones de The Voice Australia

El trabajo une y el roce hace el cariño. Eso es lo que ha pasado precisamente entre Seal y Delta Goodrem, que regresan a la sexta temporada The Voice Australia. Según publica New Idea, entre los dos cantantes habría algo más que una estrecha amistad.

Sobre todo, después de que el cantante británico de 54 años y ex de Heidi Klum hiciera unas declaraciones a The Sun, en las que admite el amor y admiración que siente por su compañera de concurso televisivo. "Trabajar con Delta es un sueño. ¡Quiero a Delta! Creo que ella es una tesoro naciola", decía el exmarido de Heidi Klum

Los chismes sobre un affaire entre los dos coaches saltaron hace unas semanas tras la publicación de una noticia en la que se habla de lo cómplices que se han mostrado durante las audiciones a ciegas de la nueva entrega, que pronto estrenará la cadena Nine Network. "Delta y Seal estaban siempre buscando la oportunidad de tocarse el uno al otro", decía un testigo de las grabaciones. "Ella adora que Seal sea un hombre de familia que no para de hablar de sus hijos, eso resulta realmente atractivo para la cantante", añadió. Incluso se ha comentado la posibilidad de que ambos estén buscando una casa para vivir juntos en Sydney.

Si no tenían bastante con los chismorreos, su compañero Boy George, que completa el cuarteto de jueces junto a Kelly Rowland, ha puesto la puntilla al asegurar al espacio radiofónico The Kyle And Jackie O Show que Seal siente una enorme atracción por la pianista australiana. Solo el representante del inglés ha salido al paso de estas informaciones asegurando que entre ellos solo hay una bonita amistad.

No sería la primera vez ni la última que el plató del formato internacional se convierte en el escenario de una historia de amor. Aunque Paulina Rubio y Gerardo Bazúa, el padre de su segundo hijo, no ha terminado bien, el romance entre la mentora y el aspirante a estrella de la canción empezó en el otoño de 2012, durante la segunda temporada de la versión mexicana.

En noviembre de 2015, Gwen Stefani y Blake Shelton, a través de sus portavoces, confirmaron la relación sentimental surgida durante la novena temporada de la adaptación estadounidense y tras pasar ambos por complicados momentos debido a sus respectivos divorcios.