España, el país que más comentarios hizo en Twitter sobre Eurovisión en la final del festival

España fue el país que más comentarios hizo en Twitter sobre la final de la 62ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión 2017 el pasado sábado 13 de mayo, alcanzando su 'minuto de oro', a las 22.21 horas, cuando el representante de España, Manel Navarro, terminaba su interpretación de la canción 'Do It For Your Lover', lo que generó más de 19.740 tuits.