Fadi Fawaz asegura que su cuenta de Twitter ha sido hackeada

Fadi Fawaz, el novio de George Michael, ha negado haber enviado tweets en los que se decía que el cantante tenía un largo historial de intentos de suicidio. "Lo único que George quería era morir", decía en uno de los mensajes. "Trató de suicidarse en varias ocasiones ... y finalmente se las arregló ...", decía otro. Sin embargo, el peluquero de aseguró al diario The Mirror que su cuenta había sido hackeada y que nunca había enviado los tweets.

"Estoy sorprendido con lo que está pasando con Twitter. Mi cuenta ha sido hackeada y cerrada ", dijo al periódico. "Para ser honesto tengo un poco de miedo. No envié esos tweets. Me desperté a las 11.30 con las noticias. No voy a preocuparme por estas cosas", agregó el estilista.

Michael fue encontrado muerto en su casa en Oxfordshire, Inglaterra, el día de Navidad. En un tweet anterior, Fawaz reveló que había descubierto el cadáver de la cantante de 53 años en su casa."Una Navidad que nunca olvidaré: encontrar a tu compañero muerto en paz en la cama a primera hora de la mañana", escribió el 26 de diciembre. "Nunca dejaré de extrañarte", agregó..

"Nos amábamos mucho y estábamos juntos casi 24 horas al día ...", relató Fawaz el domingo. "Te odio 2016 desde el fondo de mi corazón", subrayó.

La cuenta de Fawaz se suprimió desde entonces, pero su cuenta Instagram sigue activa. El viernes, el estilista compartió una foto junto al que fue su pareja. "Yo debería poder compartir mis momentos hermosos con el hombre que amo, sin embargo...", escribió junto a una imagen en la que ambos aparecen sonrientes mientras ambos posan en actitud cómplice.

En los días transcurridos después de su muerte, los fans también han estado transmitiendo y comprando sus canciones y álbumes a un ritmo desenfrenado, según Forbes. Menos de 24 horas después de su muerte, la discografía en solitario de Michael en Spotify vio aumentada su demanda en más de un 3.100 % a nivel mundial. Asimismo, se ha sabido que el excantante de Wham! habría estado trabajando en un nuevo álbum de estudio del que sería productor Naughty Boy.