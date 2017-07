El Grec Festival acoge este sábado el "crecimiento" de Santiago Auserón con la Banda de Barcelona

Etiquetas

La OBC interpretará en otro concierto las últimas canciones de Bowie en versión sinfónica

El Grec Festival de Barcelona acogerá este sábado el "crecimiento" del cantante Santiago Auserón al adaptar sus canciones en versión sinfónica con la Banda Municipal de Barcelona en el Teatre Grec, según ha explica él mismo este jueves en rueda de prensa.

Las canciones que interpretará en el espectáculo 'Vagamundo' son generalmente las que ha creado más recientemente con el nombre de Juan Perro, aunque también habrá cuatro o cinco de sus inicios con Radio Futura, todas del álbum 'La canción de Juan Perro'.

"Tanto gente de ambientes comerciales como de ambientes clásicos me instigan a que haya material de Radio Futura, y el público joven sigue todavía engrandeciendo el grupo. No me dedico a explotar este repertorio porque necesito seguir avanzando, seguir aprendiendo. Trato de construir canciones más refinadas o elaboradas", ha explicado el artista, que a pesar de esto sigue incluyendo Radio Futura en el repertorio.

Los arreglos para convertir sus canciones en versión sinfónica han ido a cargo de Amparo Edo, a quien Auserón pidió que, al entrar en el terreno de la sonoridad clásica, intentara "meter un punto de vanguardia del siglo XX, centrándose en artistas que se han adentrado en una música más popular".

Estas inspiraciones han sido Kurt Weill --por sus colaboraciones con Bertolt Brecht--, Henry Manicini --por el 'Moon River' de 'Desayuno con diamantes' y el tema de 'La Pantera Rosa'-- y otros como Nino Rota y Ennio Morricone, unas referencias que permiten "generar un terreno intermedio en el que el cantante que viene del rock puede acercarse a músicos que vienen de una formación clásica".

Auserón ha elogiado este tipo de músicos: "El pop, el rock y el jazz están un poco estancados. En cambio, el mayor avance que percibo es en los músicos de formación culta, que aportan una mentalidad nueva a la hora de interpretar y se están convirtiendo en un stock de músicos jóvenes capaces de interpretar en todo el mundo".

Ricardo Casero dirigirá este concierto, que contará con Joan Vinyals a la guitarra acústica y cuyo repertorio sinfónico está trabajando para grabar en un disco con la Orquestra Sinfónica de la Región de Murcia.

El concierto responde a la voluntad del Grec Festival de trabajar con los grupos estables de la ciudad --tanto la orquesta como la banda-- para que "propongan proyectos singulares que vayan más allá de la temporada estable", ha afirmado el director del Grec, Cesc Casadesús.

BOWIE SINFÓNICO

A la misma voluntad responde el concierto 'Bowie Symphonic - Blackstar in concert', que la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) dará el jueves 13 de julio en L'Auditori bajo la dirección de Evan Ziporyn.

Aprovechando la presencia de la exposición 'David Bowie is' en el Disseny Hub --a escasos metros de L'Auditori--, el concierto adaptará el último álbum de Bowie, 'Blackstar' (2016), en versión sinfónica, junto al clásico 'Space Oddity', del disco 'David Bowie' (1969).

El violonchelo tendrá un papel protagonista en este concierto, sosteniendo las melodías y liderando en muchos momentos, con Maya Beiser como solista, una artista que está "en un momento álgido de su carrera y está fascinando mucho en las redes sociales", ha destacado el gerente de L'Auditori, Jordi Tort.

La colaboración con la exposición 'David Bowie is' ha permitido "llegar a otro público interesado en Bowie, con una muy buena acogida de entradas" y configuran así un pequeño 'ciclo Bowie', después de haberle dedicado otro espectáculo en marzo.