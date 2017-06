El Festival Sónar recibe a Justice este sábado en una de sus jornadas más masivas

Etiquetas

Anderson .Paak, Soulwax y Nina Kraviz, entre las estrellas invitadas

El XXIV Sónar, festival de Música, Creatividad y Tecnología de Barcelona, que se celebra en Fira Barcelona, recibirá este sábado a los franceses Justice, en una de las jornadas más masivas del certamen que también contará con la presencia de Eric Prydz, De la Soul y The Black Madonna.

Después de diez años de su último live en el Sónar, el dúo francés Justice llega al festival con su nuevo disco 'Woman', con diez nuevos tracks que suponen la continuación de su anterior 'Audio, Video, Disco'.

Los artistas vuelven al Sónar con un nuevo show que mantendrá las constantes escénicas que han hecho de ellos uno de los grupos más excitantes en vivo por su energía al límite, su puesta en escena y un sonido arrollador.

Al lado de los absolutos protagonistas de la noche, el festival recibe este año y por primera vez en su escenario a un gran maestro de ceremonias para la pista: el dj y productor sueco Eric Prydz, un artista total, conocedor de todos los resortes y los secretos de su profesión tras años de dedicación y perfeccionamiento de su fórmula, que promete llevar a la gran pista del Sónar de Noche al grado máximo de ebullición.

El trío de Long Island De la Soul presentarán en directo en Sónar de Noche su último disco 'De La Soul and The Anonymous Nobody', que cuenta con las colaboraciones de Jill Scott, Snopp Dogg, David Byrne y Damon Albarn entre otros, e incluye un amplio espectro de géneros --rock, funk, rap, soul-- presentados con inteligencia y sentido del humor.

La también norteamericana Tha Black Madonna aterrizará en el festival con su personalidad expansiva y con su facilidad para conectar con el público; este año, y tras una gira por Estados Unidos bajo el nombre de 'We Still Believe', vuelve por aclamación popular al festival, para pinchar en Sónar de Noche.

SÓNAR DE DÍA

El artista y creador Daito Manabe --artífice de la monumental instalación de luz de SonarPlanta-- será el protagonista del Sónar de Día de este sábado en su directo con el productor americano Nosaj Thing, con un innovador show que casa sus respectivos universos creativos.

Por un lado los beats abstractos y las melodías emotivas del músico angelino y por el otro los scanners en tiempo real y la desbordante creatividad visual del artista nipón: el resultado es un espectáculo de contenido tecnológico, cautivador y de gran belleza expositiva.

El británico Gaika radiografiará el latir de una ciudad como Londres, tomando el grime, el dancehall y el hip hop como puntos de partida para dar forma a un sonido denso, urbano, industrial y al mismo tiempo romántico.

NADIA ROSE

La también inglesa Nadia Rose pondrá de largo su rap con el que se adueña de las calles bailando y moviéndose como una estrella, con lo que ha irrumpido en la escena de la urban music en Reino Unido, donde ha recibido el apoyo de las principales emisoras y figuras clave de la escena británica, entre ellas Annie Mac.

Serán imprescindibles de la jornada el dj set de Soulection con Joe Kay y Jarreau Vandal; el directo del americano Nico Muhly, la presencia del islandés Valgeir Sigurdsson y la propuesta del británico Amnesia Scanner, entre otras apuestas del festival.