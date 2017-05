Gatoperro regresa con nuevo disco y conciertos de presentación en Málaga, Valladolid y Madrid

Etiquetas

Tres años después de su anterior entrega, este viernes 12 de mayo regresa Gatoperro con nuevo álbum, Cowboys, producido por Josu García e integrado por trece cortes que exploran las fronteras entre el rock, el folk bastardo y la canción popular.

Denis Blackham (Hendrix, NSCY, Elvis Costello) se encarga de la masterización, mientras en la parte instrumental están Luca Frasca en el piano y órgano (Ariel Rot, Josele Santiago), el bajista Alfonso Alcalá (Loquillo, Zahara), Iñigo Iribarne (Alfa, La Frontera) a las baquetas y Manu Clavijo en violín.

El propio Josu Garcia interviene con las seis cuerdas y la guinda la pone la colaboración especial de la cantante granadina Patricia Lázaro en uno de los cortes, según adelanta el comunicado remitido a Europa Press.

"Para mí es un disco de gente a la intemperie. De alguien parado en medio de una carretera que no ve el lugar de dónde vino, ni puede divisar el sitio a dónde va", explica David Llosa (Valladolid, 1979), el hombre tras Gatoperro, sobre este Cowboys (Calvario Música, 2016).

El propio Gatoperro añade: "Cuando hablo de cowboys no pienso en John Wayne. Me refiero más bien a los verdaderos vaqueros de finales del siglo XIX, que seguían dedicándose a un oficio que era a la vez una forma de vivir, pero que ya no tenía sentido, porque el ferrocarril había llegado y ya no eran necesarios. Ellos arreaban ganado montados en sus caballos, nosotros sacamos vinilos".

Las nuevas canciones de Gatoperro sonarán en conciertos de presentación en los que estará respaldado por toda su banda en Málaga (3 de junio, The Hall), Valladolid (10 de junio, Espacio Joven) y Madrid (13 de junio, Galileo Galilei).