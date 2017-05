Janet Jackson anuncia su vuelta a los escenarios en septiembre

Etiquetas

La cantante Janet Jackson regresa a las redes sociales para anunciar su vuelta a los escenarios en septiembre. La hermana del rey del pop colgó hace unas horas un vídeo en el que saludaba a todos su fans para darles la noticia de su regreso al trabajo. Janet, que aparece tumbada y con una visera, llama la atención de uno de sus asistentes para, a continuación, resaltar su cambio físico debido al embarazo y confirmar que su bebé se cría sano y feliz y que se ha separado de su marido, Wissam Al-Mana.

En el clip, la estrella musical de 50 años advierte que su última gira, Unbreakable, se retomará el próximo 7 de septiembre con un nuevo nombre, The State of the World. El tour fue cancelado hace un año cuando se confirmó el embarazo de su hija Eissa Al-Mana, nacida el 3 de enero de este año, a la que presentó en redes sociales a mediados del pasado mes de abril.

Una grata noticia para sus millones de fans en todo el mundo, que esperan poder tener la oportunidad de disfrutar de la cantante en estado puro. Para ellos iban los agradecimientos de la artista por su apoyo a lo largo de su larga carrera y por su "paciencia" en esta espera.