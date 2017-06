Joaquín Sabina empieza en Úbeda la parte española de su gira 'Lo niego todo'

Etiquetas

Joaquín Sabina arranca este viernes la parte española de su gira 'Lo niego todo' en Úbeda (Jaén), en un concierto previsto a las 22,00 horas (con apertura de puertas dos horas antes) en el auditorio del recinto ferial y con las entradas agotadas, algo que también ha conseguido en otras muchas ciudades.

El artista recala en su localidad natal después de haber actuado en diversos puntos de Sudamérica para presentar su último disco, que seguirá dando a conocer en directo en los próximos meses en numerosos lugares de la geografía española, como Sevilla, Madrid, Barcelona, Palencia, Murcia, Valencia, A Coruña, Gijón, Huelva, Marbella, Jerez, Granada o Málaga, además del Royal Albert Hall de Londres y el Olympia de París.

Desde el Ayuntamiento se espera que, tras este concierto, Sabina pueda acudir de nuevo a Úbeda próximamente para recoger la Medalla de Oro de la ciudad y el título de Hijo Predilecto, según han señalado a Europa Press desde la institución.

La entrega de estos reconocimientos, aprobados por el pleno en julio de 2016, estaba prevista el pasado marzo, pero tuvo que posponerse debido a la cirugía por una hernia ventral a la que se sometió el cantautor y que también lo obligó reprogramar actuaciones en Sudamérica.

El Consistorio ubetense otorgó estas distinciones "con el objetivo de reconocer de forma oficial la relevancia e importancia que Sabina proyecta nacional e internacionalmente". Y es que, pese a las numerosas muestras de cariño que recibe siempre en su ciudad natal, institucionalmente aún no tenía ningún reconocimiento.

Tampoco se le había reconocido de manera formal, según agregó, su contribución a la difusión y promoción de Úbeda, con la que el artista se ha volcado en muchas ocasiones, especialmente en el ámbito cultural. De hecho, durante los últimos años sus visitas y conexión con Úbeda son más frecuentes y se ha hecho más manifiesto su apoyo y colaboración gracias a las Jornadas Sabina por Aquí, que organiza el colectivo Peor para el Sol.

ACOGIDA

Desde que se anunciasen las primeras fechas de su gira 'Lo niego todo' allá por el mes de diciembre, la acogida a cada uno de sus conciertos ha sido espectacular sumando más de 150.000 entradas y ampliando paradas, en algunos casos por partida doble, ante la demanda de público.

Todas las fechas de Joaquín Sabina en directo se pueden consultar en www.jsabina.com y www.loniegotodo.com. La gira esta organizada por Riff Producciones, Get In y The Project en acuerdo con Berry Producciones.

'Lo niego todo' es el primer álbum que edita desde 'Vinagre y Rosas' (2009). Se publicó el pasado 10 de marzo y en una semana logró el número uno de ventas con la cifra más alta de los lanzamientos discográficos de los últimos dos años, 40.000 unidades distribuidas que lo hicieron Disco de Platino. Cuenta con producción de Leiva y colaboración en las letras de Benjamín Prado.

Leiva, que ya le puso música a la canción 'Tiramisú de limón', del mencionado 'Vinagre y rosas', releva en los mandos a Pancho Varona y Antonio García de Diego, productores habituales del artista desde 'Física y química'.

Al otro gran colaborador de 'Lo niego todo', Benjamín Prado, Sabina lo conoció en los años 80, en una época en la que el poeta era acompañante habitual de Rafael Alberti, para dar inicio a una estrecha amistad que se ha revitalizado en Rota, donde ambos veranean. El poeta rockero y el rockero poeta unieron sus fuerzas por primera vez en 1988, cuando compusieron el tema 'Cuando aprieta el frío', incluido en el álbum 'El hombre del traje gris'.

FIGURA CLAVE

Cantautor y poeta, Sabina es una figura clave de la música española de las tres últimas décadas, en las que ha desarrollado una prolífica carrera que incluye trabajos tan memorables como '19 días y 500 noches', que alcanzó 17 discos de Platino.

En total, ha publicado 17 álbumes de estudio, cinco en directo y tres recopilatorios, que suman unas ventas superiores a los diez millones de discos. Ha compuesto para artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros, y publicado varios libros de poemas así como algún recopilatorio de letras de sus canciones.