Joe Perry confirma que Aerosmith tocarán en el Download Festival británico pese a los temores de seguridad

La banda estadounidense Aerosmith sabe que el show debe continuar, así que dejó a un lado las preocupaciones sobre seguridad por el ataque con bomba en Manchester para encabezar el domingo el Download Festival en Inglaterra.

La mítica banda de Boston reconoció haber considerado ausentarse del festival en Leicestershire tras el ataque suicida que dejó 22 muertos en un concierto de la cantante Ariana Grande. Sin embargo, decidió seguir con sus conciertos.

"Nuestra primera reacción es pensar que no deberíamos tocar ni poner a nuestros fans en peligro pero no creo que ellos quieran eso", dijo a Reuters el guitarrista Joe Perry.

"Ellos no quieren vivir así. Yo no quiero vivir así. Nosotros no queremos vivir así. Así es que se trata de tomar todas las precauciones posibles", añadió.

Formada en 1970 y famosa por canciones como Walk This Way y Back in the Saddle, la banda está en medio de una gira europea que en España pasará en unas semanas por Barcelona, Madrid y Tenerife.

"Mucha gente se preocupó porque vinimos aquí, sobre todo nuestros amigos y familia, pero les decimos 'escuchen, vamos a hacer lo que tenemos que hacer'", concluyó Perry.