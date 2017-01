Katy Perry lanza una línea de calzado el 16 de febrero

Etiquetas

Katy Perry es la última estrella de la canción que decide dar el salto a la moda y ¡qué mejor que empezar desde abajo, vistiendo los pies! La estrella de 32 años hacía oficial en redes sociales el lanzamiento de su primera línea de calzado el próximo 16 de febrero, definida por ella misma como "Vibrante, expresiva y definidora".

"Eres lo que usas, ¿verdad?", le dijo la novia de Orlando Bloom a Footwear News. "Es una de esas cosas en las que realmente amo la colección y estoy emocionada con ello. No es que nunca me veas en un par de Adidas más. Probablemente me veas por las calles con Uggs", añadió la californiana.

En la colección se podrán encontrar piezas de los 59 a los 299 dólares y tiendas online como Macy's, Lord y Taylor, Amazon y Zappos ya se han interesado por vender la primera colección de Katy. "Cuando estoy trabajando o promoviendo música, en el escenario, no tengo la oportunidad de tener una conversación uno a uno para conocer a todos individualmente. Así que la forma en la que me presento puede ser la manera de hacerlo. Podría ser un catalizador de la conversación, solo por mis zapatos o por la forma en que llevo mis uñas, sería una manera de decir hola", añadía la artista.