Kim Kardashian acudirá sola a la Gala Met

A pocas horas de celebrarse en Nueva York el paseíllo con más glamour hemos sabido que una de sus protagonistas, Kim Kardashian, acudirá sola. Una fuente ha confirmado a la revista People la ausencia de su marido, Kanye West, por lo que no veremos a la pareja en la alfombra de la Gala Met que se celebra la noche del lunes 1 de mayo en el Museo Metropolitano. "Se quedará en Los Ángeles con sus hijos. Todo está bien con Kim y él es partidario de que ella vaya sola", añadió una fuente cercana al rapero.

Esta será la primera ocasión desde que hicieron su debut como pareja en 2013 en la que el cantante no acompaña a su esposa. Desde que fue ingresado el pasado mes de diciembre debido a un cuadro grave de trastorno del sueño y deshidratación, el músico ha optado por apartarse de la primera línea mediática y centrarse en su nuevo disco y en la nueva colección de su línea de moda, además de compartir más tiempo con sus pequeños, North y Saint.

Una de las apariciones más esperadas será la de la reina de Keeping Up With Kardashians, que lo hará con un vestido de Vivianne Westwood. Veremos si Kim sigue apostando por la ausencia total de joyas o elementos ostentosos, una decisión tomada después de haber sufrido el ataque en París. Hace unos días, en el espacio de Elle DeGeneres, Kardashian aseguró ser una mujer totalmente nueva. "Realmente creo que este tipo de cosas te pasan en la vida para enseñarte algo", dijo a la presentadora. "Yo era materialista antes, no es que tenga nada malo el tener cosas y trabajar duro por ellas. Pero estoy muy feliz de que mis hijos vean a esta persona y que así es como quiero criarlos. Porque ahora ya no me interesan ese tipo de cosas, de verdad que no", añadió.