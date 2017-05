Kylie Jenner acude a la fiesta de cumpleaños de su nuevo amigo, Travis Scott

Etiquetas

No es nada nuevo las idas y venidas de una de las parejas más populares de Hollywood, la formada por la joven del clan Kardashian, Kylie Jenner y el rapero Tyga. No es la primera vez que la pareja decide cortar con la relación sin embrago, parece ser que esta vez ambos están intentado superar la ruptura conociendo a gente nueva.

Anoche se celebró el cumpleaños del rapero Travis Scott, amigo de también cantante Drake y de las top models del momento como Kendall Jenner o Bella Hadid. Las dos modelos no se quisieron perder la fiesta, al igual que Hailey Baldwin, Cara Delevingne y como no, Kylie Jenner, con la que últimamente se ha rumoreado que podrían estar conociéndose.

Y es que parece ser que la joven millonaria quisiera olvidarse de una vez por todas de Tyga, su ex con quien lleva años manteniendo una relación, por momentos complicada, como ella misma ha mostrado en el reality que las jóvenes del clan protagonizan, Keeping up with the Kardashians, donde en alguna ocasión se le ha podido ver llorar por el rapero.

Pero ahora todo aquello quedó atrás y ella está dispuesta a continuar con su vida. Hace unos días se le vio a socialité junto a Travis y de manera muy cariñosa en un partido de playoffs de la NBA.

Pero la historia no se ha quedado ahí. Ayer se celebró el cumpleaños del rapero y la celebrity acudió junto a una de sus hermanas y amigas a la fiesta de Travis Scott donde al parecer se lo pasó muy bien tal y como ella misma ha publicado en sus redes sociales.

Sin embargo, ninguno de los dos han querido confirmas ni desmentir este supuesto romance, al igual que Tyga, el ex de Kylie. Pero una fuente cercana al rapero afirmó a la publicación Hollywood Life que lo está pasando mal: "Tyga se siente amenazado por Travis y por primera vez piensa que podría terminar perdiendo a Kylie".