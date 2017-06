Etiquetas

Siete años después de su anterior entrega, LCD Soundsystem finalmente anuncian su cuarto disco, que llevará por título American dream y llegará el 1 de septiembre.

El álbum incluye una decena de canciones, incluyendo las ya conocidas Call the police y la propia American dream. El resto son Oh Baby, Other Voices, I Used To, Change Yr Mind, How Do You Sleep?, Tonite, Emotional Haircut y Black Screen.

El grupo comandado por James Murphy hará durante septiembre una gira europea que visitará salas de Copenhague, Amsterdam, París, Manchester, Glasgow y Londres.