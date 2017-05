Liam Payne retoma su carrera dos meses después de ser padre

Etiquetas

Con el torso desnudo, presumiendo de su buen estado de forma, de tatuajes, y alardeando de sus dotes para el baile. Así aparece Liam Payne en los vídeos compartidos en sus redes sociales con los que anuncia el lanzamiento de su primer single en solitario: Strip That Down.

Será la semana que viene, el viernes 19 de mayo, cuando escuchemos y veamos el vídeo de este tema, que cuenta con la colaboración de Quavo Huncho, miembro del grupo rapero Migos.

El cantante de 23 años es el último miembro de One Direction que da el salto en solitario. El pasado mes de marzo lo hacía Louis Tomlinson con Just Hold On, el pasado 8 de abril fue el turno de Harry Styles con Sign Of The Times y la semana pasada hizo lo propio Niall Horan con This Town.

Un trabajo que llega en un momento muy especial para el cantante de 23 años tras convertirse en padre junto a la cantante y jurado de Factor X Cheryl, con la que comenzó a salir a principios del año pasado. Hace unos días era el propio artista el encargo de desvelar el nombre de su primogénito, Bear. Dicen que el bebé les está quitando el sueño, pero que los papás están embelesados con su criatura.