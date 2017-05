Lory Money, youtuber senegalés que llegó a España en patera en 2006: "Si yo pude llegar hasta aquí, tú también puedes"

Etiquetas

Lory Money es un senegalés que llegó a España en patera en 2006 para intentar mejorar su vida. Comenzó vendiendo películas en la calle, y cinco años después, se convirtió en un conocido rapero de YouTube llegando a tener más de once millones de visualizaciones en alguno de sus videos. Hoy por hoy, el senegalés ha hecho de la música su trabajo y quiere transmitir el mensaje de que "nada es imposible".

"Nunca esperé llegar hasta donde estoy ahora, eso quiere decir que si yo puedo, tú también", ha asegurado en una entrevista con Europa Press con motivo del Día de la Diversidad Cultural, que se celebra este domingo 21 de mayo.

Lory trabajaba como mantero por las mañanas y por las tardes disfrutaba de la música. "Siempre me ha gustado el rap. Un día decidí grabar una canción mía en el móvil, pero solo la escuchaba yo", ha señalado. Conoció a un amigo que "hacía bases de rap". De esta manera, escuchó su canción y le animó a grabar un video clip que horas después subieron a YouTube.

Este fue su primer "éxito" llamado 'Santa Claus', en el que cuenta como es la vida de un mantero con humor y frases ingeniosas. "Nunca esperé tener esta repercusión, yo saqué mi canción por sacar", ha destacado para señalar que comenzó a ser consciente del alcance del vídeo cuando la gente le empezó a reconocer por la calle. "Yo estaba vendiendo mis películas como siempre y la gente me miraba y me pedía fotos. No me lo podía creer", ha declarado.

'OLA K ASE'

Lory sacó su tercera canción en 2013, 'Ola k ase', que pronto se convirtió en un éxito a nivel nacional. En ese momento firmó un contrato con Universal y comenzó a salir en los medios de comunicación. "Es ahí cuando aproveché y empecé a dedicarme sólo a la música", ha señalado.

El senegalés asegura que utiliza YouTube para transmitir no solo su música, sino también sus mensajes. En este sentido, ha señalado que "siempre son de humor y diversión" puesto que "la gente lo que necesita hoy en día es disfrutar". "Reírse es bueno para la salud, el médico te lo dice", ha bromeado tras apuntar que quiere contribuir a "mejorar la vida de las personas".

Asimismo, subraya que su intención también es "animar a la gente a que luche por sus sueños" y trabaje por ellos. "Tú mismo que me sigues puedes llegar hasta donde he llegado o aún más. Pero eso depende de tí", ha declarado.

En este contexto, ha aseverado él "está donde está gracias a YouTube". "YouTube implica libertad y poder descubrir la realidad", ha señalado para explicar que a su juicio la plataforma permite "mejorar la democracia" puesto que antes "la gente estaba muy cerrada porque sólo conocía lo que salía en la televisión".

Asimismo, ha destacado que otra de las cosas que le han ayudado a "estar donde está" es la instantaneidad y la posibilidad de subir al momento una idea o proyecto que "se te acaba de ocurrir". "En YouTube nunca se sabe", ha dicho para animar a la gente a que transmita y comparta sus ideas.

Por último, ha explicado que aunque su trabajo "ha cambiado", él sigue siendo la misma persona de siempre y que en cuanto puede va a visitar a los "compañeros con los que vendía en la calle". "Yo siempre les digo que antes estaba ahí con ellos y ahora soy cantante, pero que eso no quiere decir que yo sea mejor", ha declarado para destacar que es importante no discriminar y no pensar que la gente de la calle "son chungos". "Todos somos iguales", concluye.