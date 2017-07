Luisana Lopilato, mujer de Michael Bubblé: "Gracias a Dios, lo peor ha pasado

Etiquetas

La actriz Luisana Lopilato, esposa del cantante Michael Bublé, concedió una entrevista televisada a su compatriota Susana Giménez, en la que habló de la dura batalla contra el cáncer que mantiene su hijo Noah y cómo ha vivido la familia este largo proceso médico. La intérprete argentina compartió con los espectadores cómo fue el momento en el que se enteró de la dolencia del pequeño que el próximo 27 de agosto cumplirá cuatro años.

"Estaba filmando y le agarró una gripe, y, como su pediatra no estaba en ese momento, fui a otro doctor que me dijo que eran paperas. Sin embargo, dos días después regresó su pediatra y me dijo que esto no eran paperas, pero que por qué no le hacíamos todos los chequeos y nos quedábamos tranquilos", señaló la intérprete argentina. "Fui a hacerle todos los controles, análisis de sangre, y cuando le hicieron la ecografía me dijeron que le habían encontrado algo en la panza y pensaban que era un tumor", añadió.

La diseñadora de 30 años continuó su relato y señaló que en el momento en el que recibió la noticia su marido se encontraba en Inglaterra promocionando su último disco, Nobody But Me. Así que decidió coger un vuelo a Los Ángeles sin avisarle y que le viera un amigo oncólogo del canadiense.

"La familia de Mike lo dejó todo, de mi familia viajaron todos. Vivimos juntos ocho meses. Y todas las oraciones, todos los buenos deseos de la gente nos llegaron y los sentimos", agradeció la modelo. "Dios puso los médicos que tenía que poner. Lo más importante es tener fe, estar fuerte, hasta el día de hoy no ha habido noche que no haya rezado a Dios", subrayó.

La intérprete trata de volver a la normalidad después de abandonar sus compromisos profesionales. Tras finalizar el tratamiento en Estados Unidos, Luisana y el resto de la familia decidieron regresar y así poder atender el final del rodaje de Los que se aman se odian. "Ahora voy a hacer otra en octubre, un thriller policíaco, la vida tiene que seguir", admitió Lopilato. La nueva cinta a la que se refiere la argentina es la española Predeterminados, en la que compartirá cartel con Raúl Arévalo, Hugo Silva y Eusebio Poncela.