MOCIÓN. ORAMAS DENUNCIA "UNA DE LAS OBRAS DE TEATRO MÁS CARAS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA"

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, denunció este martes que la moción de censura promovida por Unidos Podemos es "una de las obras de teatro más caras de la Historia de España". "Dicen que el teatro está en crisos, pero no parece que sea cierto", dijo Oramas nada más subir a la tribuna durante ese debate, al lamentar que los contribuyentes están pagando una sesión parlamentaria "inútil, improductiva y sin sentido" con el único objetivo de utilizar las instituciones "como propaganda". Quienes dicen preocuparse por el uso del dinero público, aseguró, son "protagonistas de un despilfarro que no tiene más sentido que el lucimiento político". Oramas cuestionó además el nombre de la formación liderada por Pablo Iglesias, Podemos, ya que "cuando pudo no quiso y cuando quiere no puede", una reflexión que suscitó los aplausos en las filas socialistas. Tras las elecciones de diciembre de 2015 habría bastado la abstención de Podemos para que no gobernara el PP, recordó, pero "dejaron escapar" esa oportunidad por interés partidista, porque en ese momento Iglesias apostaba "a la destrucción del PSOE, que era y es su competencia electoral". Oramas reiteró que la moción de censura es una "pérdida de tiempo, de dinero y sobre todo de respeto", y preguntó a Iglesias si los más de 31 millones de personas que no le votaron "no son gente, no son pueblo". Le exigió "seriedad y responsabilidad" y aseguró que le "indigna participar en un acto electoral" de Podemos, que utiliza "las instituciones de la vieja política para sus intereses". Oramas recordó la letra de una canción popularizada por La Lupe que, en su opinión, describe la actitud de Podemos: "Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, yo conozco ese teatro, fingiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser".