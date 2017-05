MVA proyecta 'Sonita', un documental en el que una joven afgana se rebela contra la sumisión y la sociedad

Etiquetas

El filme refleja la lucha de una chica de 18 años que sueña con ser cantante de rap aunque su familia le haya puesto precio de venta

La vida en Afganistán no es fácil y especialmente si eres mujer. Este es el mensaje que la directora iraní Rokhsareh Ghaemmaghami refleja con su documental 'Sonita', un drama social que continúa en pleno siglo XXI y que se proyectará este jueves a las 20.30 horas en el MVA (calle Ollerías, 34), con entrada libre hasta completar aforo.

Sonita Alizahel es una joven afgana de 18 años que se busca la vida en los suburbios de Teherán desde que entró 'sin papeles' en Irán. La pasión por la música y su sueño de convertirse en cantante de rap choca frontalmente con los planes familiares de casarla a cambio de 9.000 dólares para que su hermano pueda comprar a su futura esposa.

A través de sus canciones y videoclips de bajo presupuesto se esconde una artista carismática decidida a hablar sin tapujos del entorno represivo en el que se encuentra, según ha informado la Diputación de Málaga en un comunicado.

Su videoclip 'Brides for sale' (novia en venta), éxito en YouTube, es una canción inspirada en su lucha por abrir una puerta para cambiar su futuro.

"Susurro mi historia flojito para que nadie oiga que estoy hablando de la venta de niñas. Dicen que si alzamos la voz contravenimos la 'sharia'. En esta ciudad, las mujeres deben callar, pero yo hablo a gritos de un silencio de por vida. Grito desde un cuerpo traumatizado en rebeldía, grito desde un cuerpo exhausto en su jaula, roto por el precio que le ponen al llegar a la juventud. Aún soy una niña de solo 15 años, pero tengo a hombres adultos como pretendientes. Estoy confundida por la tradición de mi pueblo. Venden a chicas por dinero. La mujer no tiene elección. Seré la esposa del mejor postor. Como otras chicas, estoy enjaulada. Como un cordero criado para alimentar a otros".

Este es un fragmento de 'Brides for sale', un rap que la protagonista escribió para denunciar su situación y poder escapar de ella.

En el videoclip, la protagonista aparece vestida de novia y con un código de barras pintado en la frente. En dos semanas lo vieron más de 8.000 personas en un país donde el acceso a Internet no es nada sencillo. En la actualidad ha alcanzado casi 800.000 visitas por internet.

La cinta, con una duración de 90 minutos, ha participado en numerosos certámenes de cine como el Festival de Sundance 2015 (Estados Unidos), donde se alzó con el Gran Premio del Jurado y Premio del Público; IDFA 2015 (Países Bajos), donde obtuvo el Premio del Público y Premio DOC U; Ambulante Gira de Documentales 2016 (México); One World 2016 (República Checa); Documenta Madrid 2016, donde fue galardonada con el Premio del Público; o Hot Docs 2016 (Canadá), entre otros.

El filme presenta a Sonita en su habitación pegando fotos de su cara en el cuerpo de Rihanna, imaginando que es la protagonista de un concierto multitudinario. Cuando en el colegio le mandan como tarea rellenar un pasaporte imaginario con los nombres de los padres que desearía tener, ella decide ser hija de Michael Jackson y Rihanna.

Es una adolescente cegada por la idea del éxito y la riqueza, tan permeable a la cultura de la fama y el consumo como una adolescente de cualquier otro rincón del planeta. Sueña con comprarse un coche deportivo y, ante todo, con escapar de un futuro de sumisión en el que ya no será dueña ni de su existencia.

Rokhsareh Ghaemmaghami, directora de la cinta, nació en Irán y estudió cine y animación en la Tehran Art University. Sus ensayos de investigación están incluidos en el libro, 'Animated Documentary: A New Way to Express', publicado en persa en 2009. Sus trabajos documentales incluyen 'Pigeon Fanciers' (2000), 'A Loud Solitude' (2010), 'Born 20 Minutes Late' (2010), 'Going Up the Stairs' (2011), y el documental de animación 'Cyanosis' (2007).