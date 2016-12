El mundo se queda en shock por la muerte de George Michael

Etiquetas

Madonna y Elton John encabezan los homenajes rendidos este domingo en el mundo al cantante pop británico George Michael, fallecido a los 53 años en su domicilio de Londres.

"¡Adios mi Amigo! Nos deja otro Gran Artista. ¿Puede 2016 dejarse ya de joder?" escribió Madonna en Instagram, donde colgó además un vídeo en el que aparece entregando un premio a Michael.

Elton John publicó una foto suya con el cantante y comentó: "estoy consternado. He perdido a un querido amigo, al alma más gentil y generosa, además de brillante artista". "Oh Dios, no... Te amo George... Descansa en paz", escribió por su parte el cantante pop Robbie Williams.

Al igual que Madonna, otros artistas insistieron en la seguidilla de desapariciones que enlutaron este año la escena artística mundial tras la muerte de David Bowie, Leonard Cohen y Prince.

"2016 - se fue otra alma talentosa", escribió en Twitter la banda Duran Duran.

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25 de diciembre de 2016

Michael se lanzó a la fama en los años 1980 al frente de Wham! --el dúo que formó con Andrew Ridgeley-- y a lo largo de su carrera, vendió más de 100 millones de álbumes que le valieron además dos premios Grammy y tres Brit.

Refiriéndose a él como "Yog" (Yours Only George), Ridgeley dijo tener "el corazón partido" por la muerte de su ex-compañero de escena.

"¡Le diste tal don al mundo! ¡Que talento!", afirmó La Toya Jackson, hermana del también fallecido Michael Jackson.

Estrellas pop más recientes también evocaron la memoria de Michael, que estaba preparando un nuevo álbum y un documental sobre su vida para el próximo año.

El cantante Pixie Lott rindió homenaje en Twitter al "bello y talentoso" George Michael.

En Estados Unidos, el presidente de la Recording Academy que entrega los Grammy, Neil Portnow, dijo estar "profundamente entristecido" por la muerte del artista.

"Durante su influyente carrera que se extendió a lo largo de cuatro décadas, George se convirtió en uno de los más queridos artistas pop", dijo Portnow. "Desde su enorme éxito al frente del dúo pop Wham! a su influyente carera como solista, su extraordinario talento tuvo un profundo impacto en muchos artistas del mundo entero, y sus creativas contribuciones vivirán para siempre".

"He adorado a George Michael tanto tiempo como puedo recordar. Fue una fuente de inspiración absoluta. Siempre por delante de su tiempo", estimó James Corden, el cantante y animador británico que triunfa en la televisión estadounidense.

Homenaje mundial

Los homenajes también llegaron desde ámbitos por fuera del estrictamente musical.

"Acabo de enterarme de la muerte de mi amigo George Michael. Era un talento brillante. Estoy muy triste", escribió la popular presentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres.

"No, no, George Michael también. Otro grande musical nos deja este año. 2016 puede irse al diablo", escribió el futbolista británico Gary Lineker, el más popular de la generación de Michael.

El actor de "Star Trek" George Takei reunió en un un tuit algunos de los grandes éxitos de Michael: "Rest with the glittering stars, George Michael. You've found your Freedom, your Faith. It was your Last Christmas, and we shall miss you." (Descansa entre las rutilantes estrellas, George Michael, encontraste tu libertad, tu fe, fue tu última Navidad y te vamos a extrañar).

El alcalde de Londres Sadiq Khan dijo que Michael "nos trajo alegría a millones" y el líder opositor laborista Jeremy Corbyn saludó en él a un "firme respaldo" a la causa de los gays y los trabajadores.

Tras años de especulaciones acerca de su inclinaciones, Michael reveló públicamente su homosexualidad en 1998, tras ser detenido por comportamiento promiscuo en un baño público de Los Ángeles. La organización homosexual Stonewall comentó: "Inspiraste a muchos y tu música vivirá en el corazón de nuestra comunidad".