Mañana se cumple el primer aniversario de la muerte de David Bowie

Este martes 10 de enero se cumple el primer aniversario del fallecimiento del artista británico David Bowie, que murió a los 69 años víctima de un cáncer contra el que había luchado durante 18 meses.

Apenas tres días antes, el músico, conocido entre otros sobrenombres con el de "Duque Blanco", publicó su último disco, 'Blackstar', de tan solo siete canciones, que había preparado los meses anteriores a pesar de su estado de salud y cuya publicación coincidió con su 69 cumpleaños.

Asimismo, durante el año previo a su muerte había trabajado en el musical 'Lazarus', que se estrenó a principios de diciembre de 2015 en Nueva York

En 2013, David Bowie eligió también el día de su cumpleaños para lanzar su anterior disco, 'The Next Day', publicado una década después de su anterior trabajo ('Reality'), con el que realizó su última gira.

'Blackstar' se convirtió en el disco número 25 en la larga trayectoria de Bowie, que comenzó en 1970 con la publicación de su primer álbum homónimo y continuó con 'Space Oddity' (1969), 'The Man Who Sold the World' (1970), 'Hunky Dory' (1971), 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (1972) y 'Aladdin Sane' (1973).

Otros de sus éxitos son la conocida como 'Trilogía de Berlín', una serie de álbumes de David Bowie grabados en colaboración con Brian Eno en la década de 1970 ('Low', 'Heroes' y 'Lodger').