Manel Navarro logra el pase a Eurovisión con corte de mangas y polémica incluidos

Polémica, corte de mangas y tongo....la elección del representante español para Eurovisión no está exenta de polémica. El público no ha apoyado la candidatura de Manel para ganar el pase Eurovisión sino el jurado profesional compuesto por Xavi Martínez, Javier Cárdenas y Virginia Díaz quienes decidieron que fuera el compositor catalán el que represente con su canción Do It for your Love a España rompiendo el empate técnico que existía con Mirela.

La decisión del jurado profesional, en el marco del programa de RTVE 'Objetivo Eurovisión, generó abucheos para el compositor Manel y vítores a la segunda clasificada, Mirela. El resultado de este cóctel explosivo fue un ambiente muy crispado que el propio cantante caldeó todavía mas. El joven trató de defender como pudo su elección, pero los nervios y la presión de ser abucheado ante las cámaras hicieron que respondiera con un corte de mangas al público, algo que no pasó por alto para los usuarios de Internet.

#ObjetivoEurovisión Y "esto" nos va a representar en Eurovision (incluido corte de mangas), vergüenza ajena todo pic.twitter.com/RZfF6A9IVU 11 de febrero de 2017

Para entender la polémica hay que repasar algunas datos de la gala de anoche. Tras las actuaciones de los cinco participantes hubo un empate entre Manel Navarro y Mirela ya que ambos obtuvieron 58 puntos. Con estas votaciones era necesario un desempate. En ediciones anteriores era el público quién tomaba la decisión, sin embargo, RTVE cambió el procedimiento para este año y decidió que si se daba un empate sería el jurado profesional, formado por Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez, quien tendría la llave a Eurovisión. Nadie sabía de este cambio. El público y los telespectadores fueron informados cuando se conoció el empate entre los dos artistas.

Jaime Cantizano, presentador de esta edición, lo anunciaba y el plató se convertía en un verdadero gallinero en el que se escuchan abucheos y la palabra 'tongo', repetida una y otra vez. Tras la decisión del jurado profesional, Manel quedó en primera posición, Mirela, en segunda, LeKlein, en tercera, Maika, cuarta y Mario Jefferson en quinta posición.

El apoyo del jurado a Manel levantó ampollas desde el mismo momento en que sus integrantes fueron anunciados, ya que se cuestionaba la imparcialidad del mismo, dado el gran apoyo que Xavi Martínez le brindó en su emisora, Los 40 Principales, cuando estrenó la canción. Una complicidad que levantó suspicacias entre algunos de los otros participantes en vista de la buena sintonía entre jurado y artista.

Conversación de hace un mes entre cantante (Manel Navarro), manager (Magí Torras) y miembro del jurado (Xavi Martínez). #ObjetivoEurovisionpic.twitter.com/b4RWBmhWb3 — Javier Muruzábal (@jmuru) 12 de febrero de 2017

Tanto Xavi Martínez como la locutora de Radio 3 Virginia Díaz dieron su máxima puntuación al catalán y la peor a Mirela. Javier Cárdenas, el otro miembro del jurado, sí dio 12 puntos a Mirela.

La tensión no acabó ahí. Según 'Formula TV', Xavi Martínez sufrió una agresión tras finalizar el programa. El director y presentador de "Lo + 40" fue agredido al parecer en el backstage durante el final de la gala por un espectador.