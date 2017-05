Manel Navarro actúa este sábado en el puesto 16 de la gran final del Festival de Eurovisión 2017 en Kiev (Ucrania)

Etiquetas

El representante de España en la 62ª edición del Festival de Eurovisión, Manel Navarro, actuará este sábado 13 de mayo en 16ª posición en la gran final del certamen europeo de 2017, justo entre las actuaciones de los candidatos de Grecia y Noruega.

De esta forma, el artista catalán interpretará sobre el escenario del Centro Internacional de Exposiciones de Kiev (Ucrania) su tema de folk-pop 'Do it for your lover'. Entre los favoritos, Navarro, así como todas las apuestas, sitúa a Italia con su 'Occidentali's Karma', de Francesco Gabbani; aunque las canciones que más le gustan son las de países nórdicos como Finlandia ('Blackbird', de Norma John) o Noruega ('Grab The Moment', de JOWST).

La propuesta musical de Manel Navarro cuenta con la puesta en escena del director artístico belga Hans Pannecoucke, artífice de la escenografía del grupo The Common Linnets, con el que los Países Bajos obtuvo la segunda plaza en el año 2014.

El jurado profesional, que concederá parte de los puntos de España en esta edición de Eurovisión, está integrado por los cantantes David Civera, Paula Rojo y Natalia, el productor Rubén Villanueva y el locutor de radio Antonio Hueso. Las votaciones serán publicadas en la web oficial de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) después del festival.

Además, en pro de la transparencia, los miembros del jurado han de firmar una declaración de conformidad en la que reconocen su responsabilidad como miembro del jurado y garantizan que su votación será justa e independiente, basada en su experiencia profesional y personal.

La 1 de TVE ofrecerá en directo la final y se volcará con una cobertura informativa que estará pendiente de Navarro y del resto de participantes en el festival. Así, José María Íñigo y Julia Varela repiten por tercer año consecutivo como pareja de comentaristas de un festival en el que debutará la presentadora y modelo Nieves Álvarez como portavoz de los puntos del jurado español.

Esta edición se podrá seguir en una aplicación propia de RTVE con la información del candidato español, las retransmisiones en 360 grados para recorrer las bambalinas, los camerinos y la ciudad y habrá charlas en directo con la comunidad 'eurofan' a través de las redes sociales.

La participación de España en las últimas ediciones de Eurovisión obtuvo puestos discretos. Así, en 2016, la cantante Barei, con su canción 'Say Yay!', se situó en la posición 22, mientras que la interpretación de 'Amanecer' por parte de la Edurne en el 2015 le valió el puesto 21 en la final del certamen. En 2014, España se situó en el décimo puesto con el 'Dancing in the rain', de Ruth Lorenzo.

En esta edición, España ocupa la última posición en las apuestas, según la casa Sportium. Mientras, Italia se coloca como favorita para ganar el certamen. En concreto, la victoria del candidato español, Manel Navarro, que competirá con la canción 'Do it for your lover', se paga a 151 euros por cada euro apostado, colocándose en último lugar.

Por su parte, Bing, la plataforma de búsqueda de Microsoft, ha predicho la victoria del representante de Italia, Francesco Gabbani, con un 17% de posibilidades de ganar el certamen europeo. Le sigue en número de posibilidades el representante de Portugal, Salvador Sobral, con un 14,9%; y Kristian Kostov de Bulgaria (10,4%).

A continuación, aparecen el candidato sueco Robin Bengtsson, con 9,1% de opciones de ganar; y la representante belga Blanche, con el 8,9% de posibilidades. Por su parte, Manel Navarro cuenta con el 0,2% de posibilidades, según Bing.