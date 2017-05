Manel Navarro: "El rival más difícil en Eurovisión va a ser italia"

Etiquetas

El representante español para el Festival de Eurovisión, ya está preparado para su gran aventura en Ucrania. Manel Navarro ya tiene todo preparado para el viaje más importante de su trayectoria profesional. El candidato español ha viajado hasta Ucrania con "Do it for your lover", una canción compuesta por el joven artista junto a Rayito.

EL REPRESENTANTE ESPAÑOL MANEL NAVARRO, RUMBO AL FESTIVAL DE EUROVISIÓN

Será una puesta en escena que conquistará a los espectadores. Ya han trascendido algunos detalles de la puesta en escena del representante español. La filtración permite conocer qué elementos utilizará el cantante. Aunque no nos desvela el vestuario, sí que nos confirma que habrá surf y playa como decorado.

CHANCE: Manel, cuenta atrás, te vas mañana ya, ¿Como van esos nervios?

Manel Navarro: Bueno bien, han ido aumentando a medida que se acerca el festival y mañana ya nos vamos, pero estoy muy contento, muy ilusionado y con muchísimas ganas.

CH: ¿Le has pedido algún consejo al gran Iñigo?

MN: Todavía no, pero más adelante sí me sentaré con él y le preguntaré algunas cosillas.

CH: Has estado de gira por Europa, con otros candidatos, ¿no hay competitividad?

MN: Sí hay competitividad, todo el mundo quiere ganar pero lo más bonito que me llevo de esta experiencia de Eurovisión son las amistades que he hecho, los momentos compartidos con los demás artistas y el haber tocado en sitios como Londres, Tela vid, Amsterdam o Kiev, son sitios en los que, de no haber sido por eurovisión, no hubiera tocado nunca. Me llevo una experiencia única de todo esto.

MANEL NAVARRO: "COMO AMULETO ME LLEVO LA MANO DE FÁTIMA QUE ME REGALÓ MI MADRE"

CH: ¿Cuál crees que va a ser el rival más difícil?

MN: Yo creo que va a ser Italia pero mi canción favorita es la de Salvador, tuve la oportunidad de ir a una sesión de jazz con él y salí alucinado, es un artistazo único que se merece ganar, me gusta también Finlandia y Noruega. Me gustan muchas otras más que Italia pero entiendo que sea una canción que guste y vaya primera.

CH: ¿Te llevas algún amuleto?

MN: Siempre llevo la mano de Fátima, me la regaló mi madre hace ya más de tres años y siempre la llevo puesta. También la llevo tatuada en el brazo, me la he hecho hace menos de un mes y en el otro brazo me he tatuado música en ucraniano.

CH: ¿Si no ganas te lo borrarás?

MN: No, seguirá siendo una experiencia única, soy de los que opinan que los tatuajes deben señalar momentos de tu vida que te han marcado y a mi Eurovisión me ha marcado, independientemente del puesto que consiga, lo voy a llevar orgulloso siempre.

MANEL NAVARRO: "LO DE MI ELECCIÓN HA QUEDADO MÁS QUE OLVIDADO ASÍ QUE VAMOS CON LA CABEZA MUY ALTA"

CH: ¿Si ganas que harás?

MN: Uf, no lo sé, me pegaré una fiesta seguro y perderé el vuelo, me quedaré unos días más y me raparé el pelo que mucha gente lo está pidiendo. Si gano me rapo.

CH: Tu elección fue un poco polémica, ¿cómo lo ves ahora pasado el tiempo?

MN: Fue un momento difícil, pero ya quedó más que olvidado, desde la distancia lo recuerdo incluso con cariño. Fue difícil pero de todo se aprende, todo pasa por algo. Me llevo una experiencia única de los meses de después, todo ha quedado más que olvidado así que vamos con la cabeza muy alta y los deberes hechos y muchísima ilusión.

CH: ¿Te arrepientes de aquel corte de mangas?

MN: Sí, claro que me arrepiento pero como digo siempre, hablar desde fuera es muy fácil. Viví un momento muy difícil que no le recomiendo a nadie, fue algo muy difícil para mí y tuve un gesto equivocado pero bueno, a mi me hubiera gustado ver a otra gente en mi misma situación.

CH: ¿Con tus compañeros ya has limado asperezas?

MN: Sí, con mis compañeros no ha habido ningún problema, desde aquel día no hemos llevado bien.

CH: Rosa se llevó a varios compañeros, ¿tú te hubieras llevado a algún finalista de aquellos con los que tuviste polémica?

MN: Hubiera estado bien, no lo pensamos, fuimos con la banda pero hubiera sido una buena idea.

MANEL NAVARRO: "ME VAN A ACOMPAÑAR MIS PADRES Y MI FAMILIA, MI NOVIA NO PUEDE"

CH: ¿A quién te vas a llevar? ¿quién te va a acompañar en este viaje?

MN: Vienen mis padres, cuatro tíos, cuatro primos, el novio de mi prima* al final somos once.

CH: ¿Tu novia no va?

MN: No, no puede.

CH: ¿Cómo lleva ella eso de verte todos los días en la televisión o en las revistas?, ¿no será muy celosa?

MN: No, la verdad que lo lleva bien. Es un poco complicado pero ella siempre viene a verme a Madrid. Estuvo hasta ayer, ayer se fue.

CH: La canción habla de amor, algo habrá tenido que ver ella...

MN: Esta canción la compuse antes de conocerla pero bueno, sí, habla de amor incondicional hacia los tuyos, no tanto de pareja, sino todo y que hay que hacer cualquier cosa para que los tuyos sean felices, y bueno, eso es lo que dice: "Do it for your lover".

CH: ¿Nos puedes adelantar algo o confirmar algo de cómo quizás va a ser la puesta en escena?, ¿cómo vamos a ver ese "Do it for your lover" en Kiev?, ¿se puede contar algo ya?

MN: Bueno, se ha filtrado alguna que otra cosilla. Empezamos de noche, que se ha podido ver. Va a salir surf, va a salir playa, buen rollo, amistad. Llevo a mis colegas, que harán que sea un poco más ameno todo. La ropa aún no sabemos exactamente qué vamos a llevar.