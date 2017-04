Manel Navarro viajará el 4 de mayo a Kiev para participar en el Festival de Eurovisión 2017 el próximo 13 de mayo

Etiquetas

El representante de España en el Festival de Eurovisión 2017, Manel Navarro, podrá rumbo a Kiev (Ucrania) el próximo jueves 4 de mayo, donde participará en la final del certamen europeo el sábado 13 mayo a partir de las 21.00 horas.

Un día antes de volar hacia Ucrania, Manel Navarro tendrá un encuentro con la prensa para compartir sus últimas sensaciones, en una cita que tendrá lugar en el Bambú Beach Club de Barcelona, a las 13.30 horas, según ha informado RTVE.

El cantante y guitarrista de 20 años competirá en el certamen con su tema 'Do it for your lover', en castellano e Inglés, un trabajo dirigido por Mauri D. Galiano. El videoclip de la canción fue rodado en 4K Digital, e incluye planos aéreos y una estética surfera lograda gracias a la utilización de objetos de los años 60 y 70 y texturas en la imagen que se asocian al cine de la época.