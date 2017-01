Mariah Carey podría ser demandada por Dirk Clark Productions por acusarles de complot

La desastrosa actuación de Mariah Carey en Times Square (Nueva York) la noche de Año Nuevo seguirá siendo noticia, después de que el equipo de la diva haya culpado de su fiasco a la empresa que se hizo cargo del sonido. "Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró Carey en un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo con una de sus características muecas.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr