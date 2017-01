Mariah Carey tras su peor actuación de la historia... y en Times Square: "Mierda, a veces pasa"

Drama, dramón. Solo así se puede titular la actuación de Mariah Carey para despedir el año en EEUU.

La cantante estadounidense Mariah Carey se mostró decepcionada por su actuación durante la noche de Año Nuevo en Times Square, que generó molestia especialmente por las fallas técnicas.

Mariah Carey se presentó unos minutos antes del tradicional "descenso de la bola" de cristal sobre la célebre plaza neoyorquina, a donde acudió un millón de personas para celebrar la llegada del nuevo año.

"Mierda, a veces pasa", escribió Carey en Twitter en un mensaje emotivo en que expresó su decepción: "¡Tengan todos un feliz y saludable año nuevo! Aquí generando más titulares en 2017".

La diva reconoció que durante su presentación ocurrieron numerosos problemas técnicos, especialmente un desajuste entre la banda y su voz. En el momento de interpretar la canción "Emociones", ella misma pareció rendirse, al dejar de cantar y poner la mano en su cadera.

La presentación ha sido objeto de amplias burlas en las redes sociales, incluso ciertos internautas consideraron que el "2016 hizo su última víctima: la carrera de Mariah Carey".

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr