El Mercat de les Flors explora "la belleza de convertir lo ruinoso en ruina" con 'Mud Gallery'

Muestra la "tenacidad" de convertir algo que se esconde en algo que se expone

El Mercat de les Flors de Barcelona explora desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de abril "la belleza de convertir lo ruinoso en ruina" en el espectáculo de danza 'Mud Gallery', ha explicado el codirector de la compañía La Intrusa, Damián Muñoz, este miércoles en rueda de prensa.

La obra, que interpreta él mismo junto a la otra directora y creadora, Virginia García, y con Tatín Revenga, está centrada en el esplendor: "No de cuando estás en un momento álgido sino de la tenacidad de las personas de convertir algo ruinoso --y que escondes-- en una ruina; es decir, algo que expones y enseñas", ha detallado Muñoz.

"La tenacidad silenciosa con la que te enfrentas a las cosas es la que nos hace más bellos", ha reflexionado, recordando una citación similar de Jean-Luc Godard.

La luz tiene un papel destacado --Muñoz considera que gran parte de su acción gira en torno a ella-- y evoluciona acorde al espectáculo: "Nace con una luz ficticia, de rebote; se va transformando en oscuridad total y al final acaba resurgiendo una luz más humana, que sale del interior", ha descrito el coreógrafo.

CONCIERTO, DISCO, LIBRO Y PELÍCULA

Los movimientos van acompañados de las canciones que ha creado Jesús Díaz (Making Music in Silence): "La música también puede ser lugares plásticos y visiones. He querido ahondar en la emoción de cada una de las tres fases, haciéndolo desde dentro para llegar al esplendor que las melodías tenían que tener", ha explicado Díaz, cuya música se oye grabada en el espectáculo.

Las canciones, con letra conjunta entre Díaz y los dos directores de la compañía, han evolucionado de forma independiente: el miércoles 10 de mayo Díaz las interpretará en Santiago de Compostela en un concierto y dentro de un mes aproximadamente las publicarán en un disco, mientras que hay otros proyectos paralelos a la obra como un libro y una película.

A pesar de estar juntos en el escenario, García y Muñoz no actúan como un dúo escénico: la interacción entre ambos se limita a momentos muy concretos, algo que les ha hecho salir de su zona de confort: "Somos dos personas que van en un viaje parecido pero que no van al mismo tiempo ni se acompañan, casi no nos vemos", ha afirmado Muñoz.

No obstante, los dos van evolucionando en la búsqueda del esplendor humano que hace la obra, algo que queda reflejado en el barro ('mud', en inglés) al que hace referencia el título: "Somos como el barro, nos moldeamos para resurgir y continuar, conectando también con un instinto animal", ha asegurado.

Por otro lado, está pensado como una galería de arte: "Cada uno va creando una especie de obra visual. La obra es una galería de los momentos vividos por las personas mientras transcurre", ha dicho, planteando no saber si es el público el que contempla la obra de arte o si son los artistas los espectadores.