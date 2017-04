Etiquetas

Nuevo pop español llega a 'MUWI Wine Music Fest17' de la mano de 'Tailor for Penguins' nueva incorporación al cartel. El grupo ha entrado en la escena musical por la puerta grande, ser producidos por Jim Spencer (New Order, The Vaccines, Oasis o Echo & The Bunnymen) no es algo al alcance de cualquiera y una garantía de que su sonido tiene personalidad, gusto y consistencia, si se añaden los destellos alegres y luminosos del "sonido californiano" también presente en otras bandas nacionales como L.A., Smile, o The Sunday drivers, configura una entusiasta propuesta.