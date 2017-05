Olivia Newton-John vuelve a enfrentarse al cáncer y pospone su gira

Etiquetas

La cantante y actriz protagonista de Grease, Olivia Newton-John, ha revelado que su cáncer de mama reapareció y se extendió a la parte baja de su espalda.

Newton-John, quien se convirtió en una defensora de la vida saludable y la investigación médica después de su primera pelea con el cáncer de mama en 1992, se someterá a un tratamiento de radioterapia y confía en volver a trabajar antes de fin de año, dijo su representante en un comunicado.

"Decidí sobre la dirección de mis terapias después de consultar con mis médicos y terapeutas naturales y el equipo médico de mi Centro de Salud y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia", dijo la artista de 68 años.

El comunicado aclaró que la cantante de "Physical" pospondrá sus giras por Estados Unidos y Canadá programadas para junio.

"El dolor de espalda que en principio la hizo postergar la primera mitad de su gira de conciertos ha resultado ser el cáncer de mama que se ha metastatizado al sacro", precisó.

Nacida en Reino Unido y criada en Australia, Newton-John inició su carrera como cantante con éxitos de la música pop como "If Not for You" y "I Honestly Love You". Obtuvo fama internacional en 1978 con la adaptación al cine del musical "Grease", en la que hizo pareja con John Travolta.