La Pamplonesa ofrecerá cuatro conciertos al aire libre antes de San Fermín

Actuará el 2 de junio en el boulevard de Iturrama, el 16 en la plaza de los Burgos, y los días 21 y 30 en la plaza del Ayuntamiento

La banda de música municipal La Pamplonesa ofrecerá a lo largo de junio cuatro conciertos al aire libre. Las citas serán los viernes 2 y 16 de junio, el miércoles 21 y el viernes 30 de junio. Con ellos, la banda municipal llegará a los Sanfermines, donde volverá a poner el sonido de la fiesta en el chupinazo, en la procesión, corridas de toros y en otros actos festivos.

El primero de los conciertos de junio será el viernes 2, a las 20.30 horas, y tendrá como escenario el boulevard de Iturrama. El viernes 16 de junio, la actuación se trasladará a la plaza de los Burgos, donde La Pamplonesa compartirá espacio con el grupo vizcaíno Aiko para ofrecer un 'Bantzaldia', un espectáculo de música y baile.

El miércoles 21, la plaza del Ayuntamiento acogerá el nuevo concierto de La Pamplonesa, y lo hará de la mano de la Asociación de Txistularis. El recital comenzará a las 19.30 horas. El último concierto tendrá aire festivo. El 30 de junio, la plaza del Ayuntamiento será escenario del tradicional concierto presanferminero 'Ya falta menos'. El concierto dará comienzo a las 20.30 horas y se prolongará hasta la media noche.

EN EL CORPUS, SI LO CONTRATA EL ARZOBISPADO

Por otro lado el Ayuntamiento de Pamplona ha comunicado al Arzobispado de Pamplona que la banda municipal estará presente en el acto religioso del Corpus Christi (que tendrá lugar el domingo 18 de junio al mediodía), si la Iglesia convenia directamente con la banda.

En la carta remitida al Arzobispado se recuerda que el contrato vigente entre el Consistorio y la Pamplonesa, suscrito en 2016, recoge que en todos aquellos actos de carácter religioso en los que no se contemple protocolariamente la presencia de la Corporación Municipal, no habrá participación de la banda. No obstante la misiva añade que "el Arzobispado, si lo considerase, podría acordar directamente con La Pamplonesa su presencia en la procesión", ha explicado el Ayuntamiento en una nota.