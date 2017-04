Paris Jackson y Millie Bobby Brown comparten set de rodaje

Etiquetas

Algo se traen entre manos dos de las actrices más cotizadas del momento. Millie Bobby Brown y Paris Jackson comparten un proyecto cinematográfico que se mantiene en secreto. Los paparazzi captaron a las jóvenes intérpretes en John Swoden House, uno de las residencias más emblemáticas de Los Feliz (Los Ángeles) por su aspecto parecido a un templo Maya. En las imágenes se puede ver la enorme sintonía entre la protagonista de Stranger Things y la hija de Michael Jackson.

Asimismo, ambas han compartido este encuentro en sus respectivas redes sociales, demostrando la enorme admiración que sienten la una por la otra. La modelo de 20 años, que acaba de debutar en Hollywood con su participación en la serie Star, colgó una foto en la que aparece abrazando a la actriz de 13 años y una historia en la que ambas aparecen al piano entonando el emblemático Someone Like You de Adele. Por su parte, Millie, una de las revelaciones televisivas del 2016, compartió la misma imagen y escribió un mensaje en el que espera volver a verla pronto.

Hace pocas horas, la hija del rey del pop colgaba una imagen con orejas de conejo y bien pertrechada por Macauly Culkin, el que fuera amigo íntimo de su padre y con el que le une una larga amistad.