Pastora Soler regresa de su retiro: "Quiero volver a disfrutar, el escenario se había convertido en mi enemigo"

Pastora Soler (Coria del Río, Sevilla, 1978) abandonó los escenarios en diciembre de 2014 por culpa de un incontrolable miedo escénico que la llevó al colapso en dos ocasiones, durante sendas actuaciones en vivo en Sevilla y Málaga.

"Cuando el cuerpo te avisa de una manera tan brusca es que algo hay", confiesa a Europa Press con motivo de su regreso con nuevo disco, muy elocuentemente titulado La Calma (Warner Music). "Quería seguir dando pero no pude más", rememora.

Y añade al respecto: "Me hice mil pruebas y al final era un cúmulo de nervios, de preocupaciones y de haber estado más de diez años con discos y giras, con Eurovisión por medio. Llevaba veinte años disfrutando y veía que eso ya no era así, que el escenario se había convertido en mi enemigo. La única manera de ordenarlo todo es parando y quiero volver a disfrutar".

Casi tres años después, Pastora Soler está oficialmente de vuelta con un "regreso importante pero con calma", según sus propias palabras, haciendo muy suyo el título de este nuevo álbum en el que empezó a trabajar hace "año y pico".

"Me quité toda la presión. Quería un disco agradable, bonito y emocionante. Tras ese paréntesis, la lección aprendida es que con calma salen mejor las cosas. Siempre he querido controlar todo, pero eso te lo vas echando en la espalda y a mi me pasó factura. Pero tengo un equipo que me ayuda y yo intento estar tranquila y relajada", plantea.

VUELTA A LOS ESCENARIOS

La primera vez que Pastora volvió a pisar un escenario fue el 24 de junio como invitada del concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Vicente Calderón. Un buen primer contacto: "Él se preocupó de que yo estuviera completamente protegida y me sintiera bien".

Una segunda acometida tuvo lugar este pasado 9 de septiembre en un festival de Cadena Dial en el WiZink Center de Madrid. Esa fue la primera vez que se ponía delante del público "cantando un tema nuevo" suyo, por lo que admite que "estaba muy emocionada" y se le tiene que "pasar un poco esa euforia que es un cúmulo de muchas cosas".

"Por mucho que me quiera blindar, va a ser muy emocionante para mi volver a salir con mi propia gira", anticipa, antes de bromear con el hecho de que el primer single de su álbum se titule La tormenta: "Fue el primer tema que me llegó. En estos años he utilizado mucho lo de la calma y por eso el título lo resume todo. Y comparar la tormenta con la calma queda muy bien".

A partir de esa primera canción cogió forma un disco para el que ha sido "muy difícil elegir el repertorio", pues le resulta complicado decir "esta sí y esta no". "Al final tienes que guiarte por las que te emocionan", apunta, para luego añadir que el resultado final cuenta con un "sonido grande" y épico, gracias sobre todo al productor Paco Cebrián.

FIRMAS Y CONCIERTOS

En este retorno, es muy importante para Pastora el reencuentro con su público. El primer contacto fue el pasado viernes en una firma de discos en Madrid, que se repetirá este martes en Sevilla y tendrá continuidad el miércoles en Málaga y el vienres en Cornellá (Barcelona).

Después será ya turno para la gira propiamente dicha que arrancará con dos fechas sin duda desafiantes: la primera, la del regreso oficial, en Madrid (19 de noviembre, Teatro Real) y luego Málaga (8 de diciembre, Teatro Cervantes). "El de Málaga es muy especial porque fue el último concierto que dejé incompleto en 2014", destaca.

"Todos los escenarios son importantes", continúa, y pone en valor que el último recital que por ahora tiene confirmado será el 9 de junio de 2018 en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla: "Cantar allí era uno de mis sueños de niña y me quedé con la espinita cuando me retiré porque para mi era definitivo en ese momento".

Además de las mencionadas actuaciones en Madrid, Málaga y Sevilla, Pastora Soler visitará desde enero del próximo año Murcia, Barcelona (Gran Teatro del Liceo), Zaragoza, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Valladolid, Alicante, Gijón, Santander y Cádiz (con un doblete en el Gran Teatro Falla en junio).

Para la artista sevilla, el éxito de este nuevo disco y de su regreso a los escenarios será "sobre todo poder disfrutarlo". "Vuelvo con un disco y una gira importante. Tengo muchísimas ganas pero quiero mantener la calma que tengo ahora para volver a disfrutar. La moraleja de todo esto es disfrutar porque si disfrutas todo fluye. Con el tiempo te das cuenta de que las ambiciones de jovencita se van haciendo cada vez más normales", concluye.