La música en vivo vuelve al Patio de la Provincia con el concierto de Rafael Berrio y Lôbison

La música en vivo ha vuelto a sonar hoy al Patio de la Provincia de la Diputación de la mano de Rafael Berrio y Lôbison, dos referentes musicales del panorama nacional actual. En torno a un centenar de seguidores se ha dado cita en esta doble actuación, de entrada gratuita, con el que la institución provincial retoma las actividades culturales en el Patio. El concierto ha contado con la presencia de la diputada de Cultura, Lourdes Garrido.

Con Lôbison y Berrio, que esta primavera comparten escenario en la gira que han denominado 'El Sur', la Diputación recupera las propuestas de primavera-verano en el Patio de la Provincia, en el que en los últimos años ha desarrollado con gran éxito diferentes tipos de actuaciones, como charlas poéticas, performances o proyecciones, ha informado la Diputación en una nota.

Lôbison lleva más de 40 fechas en cinco meses con la gira de su último disco Solo. Su directo es personal e íntimo con elementos que van desde la nueva chanson al postpunk pasando por el aroma de crooners contemporáneos. Lôbison ha compartido escenario con American Music Club, The Pains of Being Pure at Heart, o Dominique A, entre muchos otros.

En Solo vuelven sublimados los ingredientes que ya estaban en su anterior disco 'Perro Amor', la intensidad emocional y musical, un romanticismo desesperado y conmovedor, un universo inédito en el cancionero español.

La voz de Juamba d'Estroso se erige más que nunca en protagonista de un templo sonoro único a la vez que deudor seguro de referentes como Cash, Cohen, Einsturzende Neubaten, Bauhaus, o más contemporáneos como Nick Cave o Tindersticks. El repertorio también incluirá temas del primer disco de Lôbison 'Perro amor' y algunas canciones de 'Para muchas amigas mías' de 'Falso Cabaret', anterior proyecto de d'Estroso.

Los medios de comunicación avalan con sus excelentes críticas el esperado regreso de Lôbison: "Un ejercicio de rock adulto de calidad que pone el énfasis en la riqueza de unos textos muy cuidados que, en la personalísima voz de d'Estroso son creíbles y profundos a años luz del postureo decadente y depresivo de buena parte del pelotón de compositores de indie rock", dijo Juampe Holguera en Rockdelux.

Por su parte, Rafael Berrio, 'príncipe de la canción' al decir de la crítica y autor de los aclamados '1971' y 'Diarios', dos de las obras más trascendentales de la música pop española en lo que va de siglo, vuelve con su álbum Paradoja (Warner-mejor disco del año Ruta 66 2015). Una colección de 10 canciones atravesadas por la electricidad de una vertiginosa banda de rock en favor de unos textos en torno al ya clásico existencialismo, firma inefable de la casa.

Una experiencia inusual por su mezcla de exposición sentimental descarnada, aires franceses y espíritu rockero. Berrio encuentra un espejo en el que se refleja el paso del tiempo y sus múltiples decepciones, y decide aplicar a esas verdades de la madurez grandes dosis de ironía y relativismo.

Paradoja es un disco sobre la memoria, sobre los efectos del paso del tiempo en la identidad. Tiene algunas canciones en las que la emoción llega a través del ruido, como las nirvaniana. El donostiarra baja a 'El Sur' para disfrute de sus fans, que actualmente están entusiasmados por su notable presencia --suya y de sus canciones-- en la película 'La reconquista' de Jonás Trueba. Su tema 'Arcadia en Flor' estuvo en la carrera de la última edición de los premios Goya.

La crítica especializada se ha prodigado en elogios con Paradoja: "pieza maestra imprescindible", "un festín de palabras" "sus canciones exhalan firmeza poética. Y una voz íntima, necesaria, leída, tajante" son algunas de las valoraciones sobre el disco.