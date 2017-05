Pau Casals tendrá un concierto conmemorativo en el Palau de la Música el 16 de junio con su viuda

Etiquetas

Reivindican que fue un "europeo que creía en la emancipación a través de la belleza"

El músico catalán Pau Casals (1876-1973) será reconocido con el 'Concierto Pau Casals' en el Palau de la Música de Barcelona el miércoles 14 de junio, una iniciativa que ha permitido la firma de un convenio entre la fundación y el auditorio.

Dentro de la celebración de la Diada Pau Casals-Barcelona 2017, el acto contará con el violonchelista Mischa Maisky, que conoció al músico en 1973 en Israel, y a la pianista Lily Maisky, además de la viuda y vicepresidenta y cofundadora de la fundación, Marta Casals.

Según ha explicado en rueda de prensa el director general de la fundación, Jordi Pardo, este convenio trata de "mantener vivo" a Casals ante las nuevas generaciones, que cada vez presentan un mayor desconocimiento sobre el violonchelista.

Ha lamentado que el nivel de conocimiento de Casals entre los jóvenes "está muy mal", de modo que hay una importante tarea por delante, especialmente para combatir la popularidad y los tópicos que pesan sobre Casals: su discurso ante la ONU en el que dijo 'I am Catalan' y su canción el 'Cant dels ocells'.

A su juicio, es necesario que el público sepa por qué pronunció ese discurso, por qué llegó hasta allí, por qué le dieron una medalla y cuál es la secuencia, así como saber su identificación con el 'Cant dels ocells'.

Ha reivindicado que para Casals la música no era un arte, sino un poder para arrancar lo bueno y mejor de cada uno porque él fue "un europeo que creía en la emancipación a través de la belleza".

La presidenta del Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla, ha pronosticado que después de éste concierto --y del dedicado al músico en 2011-- habrán otros en virtud del convenio firmado por ambas instituciones.

Además, ha subrayado el vínculo "estrecho" de Casals con el Palau, ya que en este auditorio es donde la Orquestra Pau Casals ensayaba y actuaba, y también era el auditorio principal de la Associació Obrera de Concerts, creada en 1926 por el maestro.

El miembro de la Comisión Asesora Internacional de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillat, ha destacado que Casals fue un gran músico, "una de las referencias para cada joven chelista del mundo".

LOS CATALANES, "NO SON CONSCIENTES"

Ha destacado que seguramente los catalanes no son "suficientemente conscientes" de la importancia de Casals en el mundo, pero sin embargo, no es exagerar nada afirmar que se trata de un nombre universal no sólo para los chelistas, sino para todos los músicos.

El 16 de junio de 1934, el Ayuntamiento de Barcelona nombró a Casals hijo adoptivo y le concedió la Medalla de la Ciudad y nombró una avenida en su honor, y muchos años después, en 2015, se celebró la Diada Pau-Casals, que el consistorio institucionalizó y se celebra cada 16 de junio.

Además de este concierto el día 14, el 15 se reivindicará a Casals en un concierto al aire libre y gratuito en la plaza del Rei, y el 16 se recordará su "dimensión popular" en otro acto en el Turó Park, al lado de la avenida Pau Casals.