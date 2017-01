Paul Carrack actuará en Madrid y Barcelona en abril

Etiquetas

Paul Carrack visitará España en primavera para dar dos conciertos en Madrid (27 de abril, Teatro Nuevo Apolo) y Barcelona (28 de abril, Barts), dentro del ciclo Hyundai Music Park.

Considerado uno de los grandes referentes del blue-eyed soul --música soul interpretada por blancos--, la carrera de Carrack lleva lustros generando halagos desde los tiempos del grupo Ace, entre 1972 y 1977, con el éxito 'How long'.

Posteriormente, fue cantante de Squeeze (principios de los ochenta y luego en los noventa) y de Mike + The Mechanics (durante los ochenta, los noventa y la primera década de este siglo).

En 1980 lanzó su debut en solitario, 'Nightbird', el primero de una larga serie de trabajos con su nombre, hasta el último 'Soul shadows' de 2016, tal y como recuerda la promotora Houston Party Music.

A todo esto hay que sumar su constante presencia en la retaguardia del éxito ajeno: suyo es el piano del Learning To Crawl de The Pretenders (1983); suyos son los teclados en el debut de The Smiths (1984); ídem con los teclados y voces en el Radio K.A.O.S. de Roger Waters (1987); y con el órgano en el Made In England (1995) y The Big Picture (1997) de Elton John.