Una nueva edición de Primavera als Bars da el pistoletazo de salida a las actuaciones gratuitas del Primavera Sound

Una nueva edición de los conciertos Heineken Primavera als Bars da este miércoles 3 de mayo en Barcelona el pistoletazo de salida a las actuaciones gratuitas del Primavera Sound.

Con esta apuesta, varios puntos de la ciudad acogerán hasta el miércoles 24 de mayo las actuaciones gratuitas de un total de 11 artistas y bandas emergentes en locales que, pese a no formar parte del circuito habitual, se convertirán en escenarios musicales.

Heineken Primavera als Bars reunirá propuestas musicales diversas como el crooner francés Ryder The Eagle, Jazz (nuevo proyecto de Yago Alcover del grupo Mujeres), el pop elegante y sensible de Silent James, el clasicismo con ecos brit de The Harlock, el divertido paseo por los 80 de Papá Topo, el rock atmosférico de Aldrin y Collins, el folk experimental de All Indians No Chief, el indie rock de Belushi, los aires mediterráneos del dúo mallorquín Donallop y la canción lo-fi de Regalim.

Heineken vuelve a estar presente en el festival Primavera Sound, donde un año más contará con el Escenario Heineken y su exclusivo Escenario Heineken Hidden Stage, cuyo cartel se desvelará en breve.