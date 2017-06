El Primavera Sound afronta su segundo día con The xx, The Magnetic Fields y Run the Jewels

Etiquetas

El Festival Primavera Sound vivirá este viernes su jornada central en el Parc del Fórum de Barcelona con la presencia de The xx, The Magnetic Fields y Run the Jewels como actuaciones destacadas del día, además de Shellac, Jamie XX, Descendents y Swans.

A primera hora de la tarde será el turno de el leridano El Petit de Cal Eril con su nuevo y evocador trabajo 'La força', y siguiendo con la nota local, los vascos Kepa Junkera y Los Hermanos Cubero --residentes en Barcelona y procedentes de Guadalajara-- sellarán una de las alianzas más insólitas y sugerentes surgidas al calor de la música popular española.

Les seguirán los jóvenes vascos Belako en su faceta más experimental, para dar lugar después a los suecos The Radio Dept con su pop electrónico de 'Running Out Of Love', que lo dejará todo dispuesto para la actuación de los estadounidenses Shellac con su hardcore, punk, guitarras afiladas como cuchillas y ritmos marciales.

DUELO ESTADOUNIDENSE

Unos metros más allá, subirán al escenario The Magnetic Fields con su nuevo trabajo, la autobiografía musical '50 Song Memoir', que obligará al público a decantarse entre los de Boston, y los padres del hardcore melódico, los también estadounidenses Descendents.

Empezará a enfilar la noche el iconoclasta del pop Mac Demarco con su último lanzamiento, 'This Old Dog', que en su último tramo se solapará con la banda neoyorquina Swans.

Como estrellas indiscutibles de la jornada reinarán en la noche The xx desplegando su pop electrónico de la mano del álbum 'I See You', repleto de claroscuros, melodías memorables y melancolía servida entre sintetizadores, pero no estarán solos en el estrellato, ya que después Run The Jewels imprimirán la nota política a un festival que espera de ellos altas dosis de hip hop.

Cerrará el día, entre otros, la actuación de Jamie XX, cerebro de The xx y genio impulsivo que publicó en 2015 'In Colour', uno de los discos más destacados de los últimos años con el que definía el nuevo estado de la música pop.