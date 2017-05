Raimon empieza su docena de recitales de despedida en el Palau de la Música Catalana

Etiquetas

El cantautor valenciano Raimon empezará este viernes su docena de conciertos de despedida en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, con los que se retirará definitivamente de los escenarios para "'finire in bellezza'", según ha explicado el artista recientemente.

Con una duración prevista de dos horas, el artista realizará esta serie de recitales de viernes a domingo durante todo el mes de mayo, poniendo el broche final el 28 de mayo a partir de las 20 horas.

En estos recitales interpretará sus canciones más conocidas y otras que a lo largo de los años ha ido componiendo, así como temas más recientes y alguna novedad.

El cantante de Xàtiva aseguró en rueda de prensa que se encuentra bien de voz e incluso se llega a gustar en ocasiones, algo que no le había ocurrido antes, y que a ello se suma que quería despedirse de los escenarios a lo largo de 2016: "Pienso que es mejor dejar un buen recuerdo que no que después que piensen, 'que mal estaba", sostuvo el cantante, de 76 años.

También esgrimió motivos físicos en un oficio nómada que requiere dormir mucho en hoteles y comer fuera: "Las cosas que antes te gustaban ahora te molestan, como que la almohada no sea la adecuada", dijo Raimon considerándolo síntomas de que ya ha hecho lo que tenía que hacer.

Con esto, ha decidido con mucha reflexión previa despedirse de los escenarios en conciertos generosos y de pequeño formato como el Palau de la Música, prefiriendo eso a llenar una o dos veces el Sant Jordi: "Me gustan los recitales y he huido siempre que he podido de los grandes espacios".

Tras su retirada, Raimon desea convertirse en un ciudadano anónimo y dedicar su tiempo a lecturas que no ha tenido tiempo de llevar a cabo y discos que no ha podido escuchar, descartando escribir sus memorias, pero no nuevas canciones para que las canten otros.