Risto Mejide estrena programa en 'Telecinco' a doce días de su boda

Etiquetas

Un mes y medio después de finalizar su primera experiencia como jurado de Got Talent España y a 12 días de su boda con Laura Escanes, Risto Mejide presenta All You Need Is Love* o no, un nuevo formato de Zeppelin TV que Telecinco estrenará el próximo lunes, 8 de mayo en horario estelar. El amor (y el desamor) será el hilo conductor de este dating show, que pretende, en palabras de su presentador, "ayudar a la gente a ser más feliz, bien sea encontrando el amor... o deshaciéndose de él de una vez por todas".

Inspirado en el exitoso y emblemático formato internacional holandés que lleva cerca de 25 años de emisión y que ha sido adaptado en más de una veintena de países, All You Need Is Love* o No se abordarán grandes historias cuyo común denominador es el amor en todas sus vertientes: el amor de pareja, el amor filial, el amor fraternal y la amistad incondicional. "Me implico tanto en cada historia que me lo tomo como si me estuviera ocurriendo a mí", decía el maestro de ceremonias en un comunicado enviado por la cadena privada. "Cuando alguien te abre su corazón es imposible no empatizar, no mojarse hasta el cuello. Estamos hablando de la vida sentimental de las personas, el área más importante de la vida de cualquier ser humano, quizás sólo por detrás de la salud. Por lo tanto, lo que ocurra en el programa puede tener consecuencias enormes para cada uno", señaló el publicista catalán.

Los espectadores se encontrarán cada lunes con propuestas matrimoniales, reencuentros, reconciliaciones, rupturas sentimentales, sorpresas, declaraciones, pruebas de fidelidad, selección de pretendientes, speed-datings extremos, ultimatums e historias de amor que traspasan fronteras. "A la gente que ha seguido mis artículos y mis libros no le va a sorprender nada verme ahí, porque hay mucho de mis escritos en este programa. (*) Me enfado, me emociono, me río, opino, me mojo, pregunto y aprendo como nunca. Y espero que le pase lo mismo a la audiencia", subrayó Mejide en el que es, además, su puesta de largo en solitario en Telecinco.

Para ayudarle con tanto trajín sentimental, Risto se ha rodeado de varios colaboradores que le asistirán en las arduas labores amorosas. El humorista David Guapo y la presentadora Irene Junquera serán los acompañantes fijos del escritor, y a ellos se irán sumando Elisa Mouliáa, Raquel Sastre, Manu Sánchez y América Valenzuela.

En una moderna caravana, la hasta una semanas colaboradora de Zapeando recorrerá los distintos puntos de la geografía nacional con un fin encomiable: tratar de unir parejas. Para lograrlo, Junquera tendrá que interceder en las historias de amor de los peticionarios llevando sus mensajes a sus destinatarios. A bordo del remolque, será testigo de sus reacciones durante la proyección de las misivas que envían los enamorados, tras la cual tendrán que decidir si desean seguir adelante* o no, con la propuesta recibida.

"Te reto a mirarme a los ojos mientras escuchamos canciones de amor". Éste es el desafío que lanzará Risto a distintos contendientes, un juego en el que el presentador y su oponente tendrán que mirarse a los ojos mientras suenan románticas melodías. El primero que se ría pierde. Cada contrincante parte en el reto con 50 euros y si no logra batir al presentador, el bote se irá acumulando.

Por otra parte, quienes busquen pareja tendrán que ponerse en manos de Manu Sánchez, que les propondrá un divertido juego: un speed-dating diseñado especialmente para casos complejos que contará con una divertida puesta en escena. Y las historias abocadas al fracaso correrán de cuenta de Raquel Sastre, cuya misión será ayudar a los solicitantes a romper con su pareja y si hay que ir hasta la casa del ex, la colaboradora lo hará.