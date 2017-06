Rosa López: " Mi cometido en la vida es seguir cantando pero no estar expuesta"

Etiquetas

La cantante Rosa López, mundialmente conocida por ser la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, reaparece renovada en una entrevista en el programa de Nuria Roca Lo que puede pasar en Melodía FM. Nuevos proyectos, nuevos objetivos y un nuevo estilo de vida. La cantante acaba de lanzar su nuevo single "Por fin pienso en mí", el cual ha compuesto ella misma; el 30 de junio saldrá a la venta su nuevo disco Kairós, un nombre fuera de lo común y de gran significado para la artista.

Momento adecuado, oportuno o momento de Dios, son algunos de los significados de esta palabra que muestra el nuevo rumbo que ha decidido tomar la artista. "Estoy en un momento de limpieza. Por primera vez pienso en mi" declaraba Rosa López en la entrevista. Segura de sí misma y contundente confiesa que ha tenido miedo a causa de las inseguridades, por la propia profesión y a nivel personal.

Sin embargo, eso parece haber quedado en el pasado ya que cómo muy bien ha dicho ella "Mi cometido en la vida es seguir cantando pero no estar expuesta". Y es que esa superación de miedos va tomar forma en el nuevo reality show sobre su vida, emitido próximamente en la canal Ten. A este nuevo reto profesional se enfrenta con ganas y motivación. No teme estar expuesta al público "El público me hace sentir cómoda. Lo importante es ser tú".

Finalmente, Rosa López ha compartido con la emisora, que el factor que realmente le animó a lanzarse a esta emocionante aventura fue el que, podría ayudar a los demás: "Lo que realmente me convenció fue que me dijeron que este programa es para que viva experiencias y pueda ayudar a los demás, y a mi me dicen eso de ayudar y allí que me lanzo".