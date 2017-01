Sale a la luz 'No plan', un videoclip inédito de David Bowie el día que cumpliría 70 años

Etiquetas

David Bowie cumpliría hoy, 8 de enero, 70 años. Hace hoy casi un año, el 10 de enero, uno de los músicos más influyentes de la música fallecía en Nueva York, víctima de un cáncer. Para conmemorar lo que podría haber sido su aniversario, sale a la luz el videoclip de la canción 'No plan' dirigido por Tom Hingston.

La canción es una de las tres últimas canciones que grabó David Bowie. Junto con Killing a little time y When I Met You forman parte del álbum del reparto de 'Lazarus', el musical de Off-Broadway sobre el propio Bowie.

La publicación de este videoclip coincide con la emisión de un documental de la BBC que revela que el cantante se enteró de que sufría un cáncer terminal tan solo tres meses antes de morir.

Paralelamente, su mujer, la modelo Iman compartía una bella imagen en blanco y negro de la pareja abrazados en la orilla de la playa y dándose un beso que ocultan en un gorro de paja. "#BowieSiempre", escribió la somalí.