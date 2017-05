Salvador Sobral, el crooner portugués que seduce a Eurovisión

Etiquetas

Hace unas semanas, Salvador Sobral, de 27 años, era un desconocido en espera de un trasplante de corazón. Pero el artista portugués es ahora uno de los favoritos del festival de Eurovisión, gracias al encanto de su voz de crooner.

El melancólico tema que interpreta con ritmo de jazz, "Amar Pelos Dois" (Amar por los Dos), compuesto por su hermana mayor, la cantante de éxito Luisa Sobral, puede convencer al jurado y al público a pesar de sus características un tanto alejadas de los cánones de Eurovisión.

Su actuación no incluye una coreografía impresionante, y el ritmo de la canción no es especialmente bailable. Si le sumamos el hecho de que canta en portugués y no en inglés, a diferencia de la mayoría de sus adversarios, no parecía el candidato idóneo para triunfar en el escenario del festival en Kiev.

"No me gusta la música 'fast-food' sin objetivo, mis canciones deben tener un significado, canto con mi corazón", declaraba Sobral poco antes del concurso.

Tras su barba rala y su coleta, el joven miembro de la burguesía de Lisboa esconde cierta fragilidad, simbolizada por una voz suave y trémula, y causada por sus graves problemas cardíacos que lo obligan a ir al médico al menos una vez cada 15 días.

"Mi enfermedad, aunque no se puede curar totalmente, es un pequeño problema en realidad, seguramente el único que tengo en la vida", decía antes de viajar a Ucrania el cantante que, según la prensa portuguesa, sigue a la espera de un trasplante de corazón.

A principios de esta semana, su salud le impidió participar a las repeticiones en el centro internacional de exposiciones de Kiev.

El artista, que se ha convertido en el favorito de las casas de apuestas por detrás del italiano Francesco Gabbani y su gorila y en uno de los preferidos de los espectadores, se ha "sentido tan popular como (el futbolista) Cristiano Ronaldo".

Pero Sobral no sólo acudió a Ucrania para cantar. En la rueda de prensa posterior a la semifinal, vistió una camiseta con un mensaje de apoyo a los refugiados. "Cuando supe que iba a participar en Eurovisión, enseguida pensé en ellos porque abandonan su país para huir de la muerte. Esas personas no son solamente inmigrantes", declaró.

Sobral se dio a conocer en 2009 en la versión portuguesa del programa de televisión "American Idol", como su hermana años antes. Pero, tras aquel concurso, no soportó su repentina exposición mediática y dejó de cantar.

El vocalista abandonó Portugal en 2011 con destino a las islas Baleares, donde estudió psicología con una beca Erasmus. En España, se aficionó a las drogas y empezó a consumir setas alucinógenas.

Se rehizo poco a poco y comenzó a actuar en los bares y hoteles de Mallorca. "Era difícil cantar todas las noches hasta las doce, pero merecía la pena. Pensaba quedarme en la isla, pero cuando vi que ahí no pasaba nada en invierno, entendí que tenía que tomar una decisión", contaba antes de viajar a Ucrania.

Viajó entonces a Barcelona para estudiar jazz y perfeccionar su voz. En la ciudad catalana descubrió las composiciones del trompetista y cantante Chet Baker, que se convirtió en su mayor inspiración musical.

Antes de subir al escenario del festival, Sobral dijo que "no estaba nervioso" y mostró una confianza poco habitual en una persona tan tímida como él.

Su emoción enamora a los espectadores, y él espera ofrecerle una victoria inesperada a Portugal, que nunca ha superado el sexto puesto logrado en 1996, desde su primera participación en 1964.