Seal rinde tributo a Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Nina Simone en su nuevo disco

Seal regresa con un nuevo álbum, Standards, en el que combina su voz única con algunos de los mejores temas clásicos de jazz y swing, rindiendo tributo a leyendas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Nina Simone.

El álbum se pone a la venta el 10 de noviembre aunque desde este viernes ya está disponible la pre-reserva en iTunes y con la misma, la descarga de dos canciones: Luck Be A Lady y It Was A Very Good Year.

"Este es el disco que siempre he querido hacer. He crecido escuchando la música de la época de la Rat Pack, poder grabar estas canciones atemporales ha sido el sueño de toda mi vida. Ha sido un honor colaborar con los mismos músicos que interpretaron con Frank Sinatra y muchos de mis artistas preferidos, en los mismos estudios donde se dio la magia por primera vez", plantea Seal en un comunicado de Universal Music remitido a Europa Press.

La riqueza de 'Standards' se debe en gran parte a la elección de Seal de colaborar con los mismos músicos legendarios que interpretaran con Frank Sinatra: Randy Waldman (pianista que giró con Sinatra y Paul Anka), Chuck Berghofer (bajista que ha actuado con Ella Fitzgerald y Ray Charles) y Greg Fields (batería que ha actuado con Quincy Jones y Stevie Wonder).

El sonido del nuevo álbum de Seal está forjado por tres reputados colaboradores: el productor británico nominado al Grammy Nick Patrick (quien ha trabajado con celebridades como Tina Turner y Marvin Gaye, con gran éxito en listas gracias a sus pioneros álbumes orquestales de Elvis), el arreglista múltiples veces nominado al Grammy, Chris Walden, y el legendario ingeniero de sonido, Don Murray.