Selena Gomez brilla con una combinación sencilla en Coachella

Copiar el 'look' a Selena Gómez siempre es una buena opción. Sus combinaciones sencillas, repletas de básicos, son la mejor inspiración para esos días en los que vestirte te parece un sopor y te dices una y otra vez "no tengo nada que ponerme". Hace unos días dio una lección de estilo con un pantalón negro de talle alto, camiseta blanca y zapatillas en el mismo tono, también con una blusa en clave oversize, vaqueros y sandalias de pulsera, prendas que cualquier chica puede tener en su armario. Y todavía nos quedaba por ver su 'look' de Coachella, que no puede ser más inspirador.