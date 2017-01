Selena Gomez feliz y radiante gracias a su nueva relación con The Weeknd

Etiquetas

Selena Gomez vuelve a sonreír. La cantante está feliz y enamorada del intérprete de The weeknd, Abel Tesfaye. Llevan tiempo juntos y parece que la relación cada vez es más real y va viento en popa.

Pero lo cierto es que también hayq ue advertir a la popular cantante Selena, porque Abel Tesfaye ya ha avisado y es que su compañero de profesión y nuevo amor no quiere pasar por el altar.

El cantante ha declarado a la revista GQ que no quiere casarse, que el compromiso le asusta. Eso si, lo que si ha anunciado es que tiene ganas de ser papá. Aunque no ahora mismo sino que todo a su debido tiempo, no tienen prisa por ser papá por mucho que lo desee.

Selena está viviendo uno de sus mejores momentos y es que parece que este 2017 va a ser un buen año para la ex de Justin Bieber que parece que por fin ha encontrado el amor. Además, se encuentra bien de salud, algo importantísimo para estar así de radiante y feliz.

En cuanto al componente de The Weeknd sigue envuelto en rumores. Y es que la relación que mantiene con su exnovia Bella Hadid no deja de ser el centro de atención y de ocupar portadas de muchos medios especializados. ¿Estará el cantante jugando con Selena?